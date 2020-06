Twee mannen die betrokken waren bij burenruzie Orthen worden beschuldigd van poging tot doodslag

Een beveiligingscamera legde de ruzie vast.

Twee Bosschenaren (52 en 62) die zijn aangehouden na de uit de hand gelopen burenruzie aan de Orthen in Den Bosch blijven veertien dagen langer vastzitten. Dat besliste de raadkamer van de rechtbank in Den Bosch woensdagmiddag. Zij worden verdacht van poging tot doodslag.

Joris van Duin en Wim Heesterbeek Geschreven door

Een plaatsgenoot van 21 is onder voorwaarden vrijgelaten. Wat die voorwaarde is, mag een woordvoerder van de rechtbank niet zeggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om huisarrest en het dragen van een enkelband. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van openlijke geweldpleging en bedreiging. Drie anderen werden al eerder vrijgelaten.

Bij de vechtpartij van zaterdagavond, die op video is vastgelegd, raakte een man gewond. Ook sneuvelde een voordeur. Het ging om een slepende burenruzie die uit de hand liep.

Volgens de vrouw wiens huis belaagd werd, had dat onder meer te maken met de politiezaak rond vermeende groepsverkrachtingen. De politie deed in december een inval in een pand aan de Orthen en pakte daar een van de acht verdachten op. De buurvrouw zegt dat zij ervan wordt beschuldigd dat ze een rol heeft gespeeld bij de arrestatie van onder anderen de hoofdverdachte in deze zaak.

Zitting zaak groepsverkrachtingen

De man van 21, die woensdagmiddag vrijkwam, is in december ook aangehouden in de zaak rondom de vermeende groepsverkrachtingen. Er was destijds te weinig bewijs hem langer vast te houden.

De timing van de geëscaleerde burenruzie is pikant. Vrijdag is er een tussentijdse zitting in de groepsverkrachtingszaak. De stand van het onderzoek wordt dan besproken en ook kijkt de rechter wat er moet gebeuren met vijf verdachten die nog in voorlopige hechtenis zitten.

'Chillruimte' weer geopend

Duidelijk is wel dat het pand waar de vermeende groepsverkrachtingen plaatsvonden sinds enkele weken weer toegankelijk is. De gemeente Den Bosch sloot dat gebouw op de dag van de politie-invallen voor één jaar vanwege verstoring van de openbare orde.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat tussentijds is bekeken of de maatregel nog nodig was. Na vijf maanden van sluiting was de openbare orde in mei redelijk hersteld, waardoor de sluiting van het pand opgeheven kon worden.

