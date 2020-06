Vechtpartij in Den Bosch had veel slechter kunnen aflopen: 'Ik schiet op jou!'

Het moment waarop het bijna mis ging.

De vechtpartij die afgelopen weekend aan De Orthen in Den Bosch plaatsvond had zomaar eens heel anders af kunnen lopen. Dat blijkt uit het naast elkaar bekijken van twee video's van bewakingscamera's die Omroep Brabant in haar bezit heeft.

De ruzie tussen de twee buren speelt al langer. Omdat beiden als gevolg van het conflict meerdere beveiligingscamera's geplaatst hebben, zijn er vanuit verschillende hoeken beelden van de heftige vechtpartij gemaakt.

Omroep Brabant plaatste vandaag, na het eerste filmpje, een nieuwe video waaruit de ernst van de situatie nog duidelijker blijkt.

'Camera! Niet pistolen!'

Als de nieuwe beelden, waarbij geen geluid opgenomen is, naast de audio van het eerste filmpje gelegd worden blijkt de vechtpartij nog eens een stuk explosiever dan hij al was.

Wanneer een man aanstalten maakt om zijn buiktasje te openen, houdt een vrouw hem tegen. In het eerder gepubliceerde filmpje horen we de man exact op dat moment roepen: 'Ik schiet op jou, ik schiet op jou!' De vrouw roept daarop 'Camera! Camera! Niet pistolen!' en duwt hem weg van het tuinhek.

Het fragment met het gecombineerde beeld en geluid zie je hier:

