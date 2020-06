Coronanieuws: Protest van horeca en entertainment op Malieveld

Ook dinsdag is er weer een coronaprotest in Den Haag (foto: ANP 2020/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De belangrijkste onderwerpen:

Wereldwijd is het aantal coronavirusbesmettingen gestegen tot boven de negen miljoen

Er zijn in de afgelopen 24 uur landelijk geen nieuwe doden bijgekomen, meldde het RIVM maandag.

Sinds de laatste telling liggen er 38 patiënten in Brabantse ziekenhuizen, 8 daarvan op de IC en 1 patiënt is overleden sinds de telling vrijdag.

09.06

De autoverkopen in Europa vallen dit jaar mogelijk een kwart lager uit dan aanvankelijk gedacht. Door de coronapandemie is het aantal registraties van personenvoertuigen tussen medio maart en mei hard gedaald. Na het versoepelen van preventieve maatregelen tegen het coronavirus zal de verkoop waarschijnlijk wel aantrekken, maar dat is volgens de Europese branchevereniging ACEA bij lange na niet genoeg om de eerdere achterstand in te halen.

09.02

Winkeliers zien dat steeds meer klanten het lastig vinden om zich aan de regels te houden die het verspreiden van het coronavirus moeten tegengaan. De sector roept consumenten op om 'de regels en elkaar' te respecteren. Funshoppen is nog niet aan de orde, benadrukt brancheorganisatie Detailhandel Nederland.

08.02

Een op de drie Nederlandse studenten en scholieren stelt studie, stage of tussenjaar in het buitenland uit door de coronacrisis. Sommigen zien zelfs helemaal af van hun buitenlandplannen, omdat uitstel alleen al studievertraging oplevert. Dat concludeert Nuffic, een organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Nuffic ondervroeg 654 Nederlandse studenten en scholieren.

07.53

Wereldwijd is het aantal coronavirusbesmettingen gestegen tot boven de negen miljoen, zei het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag. "De pandemie neemt nog steeds toe", verklaarde algemeen directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus op een virtueel gezondheidsforum, dat door de Verenigde Arabische Emiraten werd georganiseerd.

06.27

Een hulplijn van het Rode Kruis waar mensen sinds de uitbraak van het coronavirus terecht kunnen voor een luisterend oor, advies of extra hulp, is inmiddels bijna 22.000 keer gebeld. De lijn bestaat nu honderd dagen en is ook bereikbaar voor mensen die het Nederlands niet beheersen, aldus de organisatie. Zij kunnen contact leggen in hun moedertaal via WhatsApp en worden in hun eigen taal teruggebeld.

03.30

Het Malieveld in Den Haag is dinsdag weer het toneel van een demonstratie rond het coronabeleid van de overheid. Deze keer is het de beurt aan de horeca, de entertainmentbranche en de organisatoren van evenementen. Die willen meer ruimte, ze vinden de beperkingen te streng.