Eerste regionale hittegolf deze week al een feit: 'Deze dinsdag is de mooiste dag van de week'

Het kan eigenlijk niet misgaan. We noteren deze week de eerste regionale hittegolf in Brabant. Dat laat Leon Saris van Weerplaza weten.

Voor een hittegolf moet het vijf aaneengesloten dagen 25 graden of meer worden, waarvan drie dagen boven de 30. Maandag haalden we de 25 graden nog niet, maar de komende dagen wordt dit volgens Saris geen probleem.

Stralend zonnig

Deze dinsdag wordt volgens hem de mooiste dag van deze week. "Het is stralend zonnig, er staat weinig wind en het is qua temperatuur nog te doen. Het wordt 26 graden in het westen van de provincie en 28 in het oosten. Heerlijk!"

Woensdag loopt de temperatuur nog iets verder op, naar 30 graden. "Misschien zelfs ergens 31, bij een oostenwind. En donderdag krijgen we nagenoeg hetzelfde weer."

'Vrijwel zeker onweer'

Vrijdag verwacht Saris een temperatuur van 31 tot 32 graden. "Maar als het in Nederland zonnig en warm is, eindigt dit vaak met een een knal. Of wij die knal vrijdag of zaterdag krijgen, is nog niet helemaal zeker. Maar dát er onweer komt, lijkt vrijwel zeker."

Maar dat onweer zal de hittegolf volgens hem niet kunnen voorkomen. "We komen zaterdag nog wel over die 25 graden heen, hoor. Of er moet echt iets geks gebeuren. Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het dan 28 graden."

