Frustratie bij politie die instructie kreeg veel te pikken tijdens demonstratie in Eindhoven

Foto: SQ Vision vergroot

Agenten moesten zich bedreigingen en beledigingen laten welgevallen, tijdens de antiracisme demonstratie in Eindhoven op 6 juni. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zou vooraf die instructie hebben gegeven om coulant op te treden. Bij de politievakbond ACP kwamen daarover klachten binnen van agenten die er helemaal klaar mee zijn, vertelt vakbondsadviseur Ramon Meijerink.

Janneke Bosch Geschreven door

Zelf is hij veertien jaar agent geweest in het Brabantse, voordat hij bij de politievakbond aan de slag ging. Hij kent dus de klappen van de zweep. En natuurlijk is de-escalatie ook een doel van de politie, zegt hij. “Maar beledigingen en bedreigingen gaan wel een grens over.”

All Cops Are Bastards

De demonstratie in Eindhoven was gericht tegen racisme en tegen politiegeweld. “Er was alle begrip voor de gevoeligheid van de zaak, onder de politiemensen”, vertelt Meijerink. “Er is ook nagedacht over alternatieven. Maar stel dat er iemand met een bord komt waarop staat ‘All Cops Are Bastards’, dan zeiden de collega’s dat ze daar niet eens meer over in gesprek mochten gaan. Zelfs daar was geen ruimte voor.”

Dat leidde tot frustraties, zegt Meijerink. “Politiemensen kwamen bij ons en zeiden dat ze niet meer kunnen optreden, hoe ze normaal zouden optreden. Ze hebben het gevoel dat ze het nooit goed doen voor een groep. Er wordt gefilmd, agenten hebben het gevoel dat ze worden weggezet. Ze zeggen: Ik sta daar voor de veiligheid van die mensen en dan moet ik me laten beledigen."

Stap te ver

Of er ook beledigingen en bedreigingen zijn geuit richting agenten tijdens de demonstratie in Eindhoven, kan Meijerink niet met zekerheid zeggen. “Maar agenten meldden zich ná de demonstratie bij ons. Dus toen was de frustratie in ieder geval nog niet gezakt.”

“Beledigingen en bedreigingen gaan gewoon een grens over”, zegt Meijerink. "Mensen vergeten dat diezelfde agent die je uitscheldt, je morgen komt reanimeren als dat nodig is." Kijk, natuurlijk mogen mensen kritisch zijn op de politie. En we vinden het ook echt niet vervelend om meegaand te zijn, om flexibel te zijn. Dat hoort bij het vak. Maar dat de gemeente dit vraagt, dat is een stap te ver. Dat was echt even te veel.”

De gemeente Eindhoven zegt later dinsdagmiddag met een reactie te komen.

LEES OOK: