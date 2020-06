Luchtbuks Ria kan toch schieten op haar 100e verjaardag, ook al is er geen kermis

Ria schiet normaal altijd op de Tilburgse kermis (foto: Bart Elzendoorn). De verjaardagsstunt kon op genoeg aandacht rekenen. Veel aandacht voor de jarige jet. Volgende Vorige vergroot 1/3 Ria schiet normaal altijd op de Tilburgse kermis (foto: Bart Elzendoorn).

Uitgerekend in het jaar dat ze honderd wordt, kan 'Luchtbuks Ria' niet schieten op de Tilburgse kermis. Al sinds 1936 schiet Ria van Dijk ieder jaar raak in de schiettent op de kermis. Maar die gaat dit jaar vanwege corona niet door. En dus zou Ria voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet kunnen schieten. Maar gelukkig heeft haar familie een oplossing bedacht.

Als Ria niet naar de schiettent kan, komt de schiettent toch gewoon naar haar. Hij stond woensdagmiddag klaar voor verzorgingshuis Het Laar in Tilburg, waar ze woont. Het is de schiettent waar ze al sinds jaar en dag op de kermis naartoe gaat.

"Dit had ik niet verwacht. Wat overweldigend", vertelt de jarige jet. "Ik heb een mooi leven, met ups en downs. Het hoogtepunt is dat ik hier nu zit. 100 jaar, niet te geloven."

Het hele verzorgingshuis is zo'n beetje uitgelopen. Eerst was het feestvarken aan de beurt, maar daarna mochten de andere bewoners ook een poging wagen. Ria schoot, na een aantal pogingen, weer raak.

"Dat ze op haar 100e nog schiet is geweldig. Wel jammer dat we zo weinig mensen konden uitnodigen in verband met corona", vertelt neef Roel Zoontjens trots. "Ria is heel hartelijk, echt zichzelf. Ze is nog heel vitaal en houdt het nieuws bij. Ze is ook heel zelfstandig."

Geen alledaags beeld

Toen Ria van Dijk in 1936, 16 jaar oud, besloot te gaan schieten op de kermis, was dat een onalledaags beeld. Een meisje met een geweer, dat zag je nooit. Maar Ria was anders dan anderen, herinnert haar neef Kees Zoontjens zich. Ze bleef ongetrouwd en was one of the guys. Als een van de eerste vrouwen had ze een eigen drogisterij. In de Tivolistraat, tegenover waar nu Popcentrum 013 zit.

Op de kermis wordt traditiegetrouw een foto gemaakt als je raak schiet in de schiettent. Ria heeft de polaroids van die momenten van begin af aan goed bewaard. Die 83 foto's geven een uniek beeld van mensen en mode door de jaren heen. Alle foto's zijn in het bezit van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

