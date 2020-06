Verpleegster Karin dolblij met coronabonus voor zorgpersoneel: 'Het was echt ontzettend hard werken'

Karin van der Staak (33) werkt op de intenstive care van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. vergroot

Iedereen die in de zorg heeft gewerkt krijgt als dank voor de enorme inzet tijdens de coronacrisis een eenmalige bonus uitgekeerd van 1000 euro netto. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte dat zojuist bekend. Intensive care-verpleegkundige Karin van der Staak (33) uit Drunen is dolblij. “Dit is gewoon fantastisch.”

Karin vertelde tijdens de coronacrisis iedere week over haar werk bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Haar verhalen resoneerden bij veel mensen die tijdens de pandemie moesten doorwerken in de zorg, maar gaven ook vaak een interessante inkijk achter de schermen.

Fantastische beloning

“Het was echt ontzettend hard werken”, zegt Karin, die de bonus een fantastische beloning noemt. De bonus is onder meer voor verpleegkundigen als Karin, maar ook voor personeel dat werkt in ondersteunende diensten, zoals schoonmakers.

“Iedereen heeft zich keihard ingezet in de coronaperiode. Sommige mensen denken dat verplegers alles gedaan hebben. Zo is het niet natuurlijk. Zonder de schoonmakers hadden wij het ook niet gered, of de dames van de keuken, of de assistenten om te zorgen dat alles bijgevuld bleef”, vertelt Karin.

Het geld wordt in het najaar uitgekeerd. Werkgevers kunnen de bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun medewerkers. Vakbond NU’91 verwacht dat alle Brabantse ziekenhuizen en verpleeginstanties een beroep gaan doen op de bonus.

Kanttekening

NU’91 is blij met het extra geld. “Het heeft te lang op zich laten wachten, maar we zijn uiteraard verheugd dat de bonus er nu is. Het is top dat het bedrag netto wordt uitgekeerd en dat de bonus gaat gelden voor alle sectoren, waaronder schoonmaak”, aldus een woordvoerder.

Maar de vakbond plaatst er wel een kanttekening bij, want volgens NU’91 is dit enkel een begin.

“Er moet structureel iets gaan gebeuren in deze sector. Het klopt gewoon niet. Er wordt veel over zorgpersoneel gesproken, maar te weinig met ze. Deze mensen weten als geen ander wat er nodig is, en daar moeten we naar gaan luisteren.”

Karin sluit zich daar helemaal bij aan. “Maak het werken in de zorg nou eens aantrekkelijker! In de verpleeghuizen, maar ook in ziekenhuizen en dergelijke. Als we zorgen dat er meer mensen in de zorg willen werken kunnen we bij een volgende coronapiek de klap opvangen. Ja, de tijden zijn soms een beetje wisselend, maar het is echt een superleuk beroep.”

