Het mag weer vanaf 1 juli, maar grote evenementen blijven geschrapt: 'Niet meer te organiseren'

Geen verbod meer op evenementen vanaf 1 juli; het klinkt leuk, maar voor veel organisatoren was de bekendmaking van de versoepelingen geen hosanna-moment. Die versoepelingen komen te laat, of anderhalve meter afstand houden is niet te doen. Theaterfestival Boulevard in Den Bosch, de bloemencorso’s in Zundert en Valkenswaard en de Brabantsedag in Heeze, eerder ging er al een streep doorheen en daar verandert niets aan. Maar dat betekent niet dat er helemaal niks komt.

“Theoretisch gezien zou Theaterfestival Boulevard weer mogen, maar praktisch gezien kunnen we het niet alsnog organiseren voor augustus”, zegt directeur Viktorien van Hulst. “Daar werken we normaal gesproken een heel jaar aan.”

De organisatie heeft de laatste maanden al wel een nieuw activiteitenprogramma, ‘geen festival’, opgezet voor Den Bosch. Onder de noemer ‘Afzender Boulevard’. “Dat hebben we iedere keer met de toen geldende maatregelen bedacht. Nu kunnen we dus weer iets opschalen, omdat er geen maximum zit aan het aantal bezoekers. En altijd al met de anderhalve meter afstand.”

Het wordt een mix van theater, muziek en objecten of installaties waar mensen doorheen kunnen lopen. In totaal gaat het om 25 activiteiten. “Verschillende voorstellingen op locatie met 1 bezoeker tot nu dan bijvoorbeeld 150. Die gaan tussen de tien minuten en anderhalf uur duren.”

De artiesten komen dit jaar alleen uit Nederland en Vlaanderen. Afzender Boulevard is verspreid over juli en augustus.

“De versoepeling komt voor ons echt te laat”, zegt Marie-José Dekkers van de Brabantsedag. Die zou op zondag 30 augustus gehouden worden. “Normaal is het bouwseizoen 1 juni al begonnen. Dat betekent dat we nu een hele maand zouden missen. En dan ook nog met de anderhalve meter afstand die overeind blijft. Nee, voor ons verandert er niks. We mikken nog steeds op 2021.”

Toch wil de organisatie wel iets kleins doen. “Dat was sowieso al het plan. Maar het is nog niet duidelijk hoe en wat. Daar zijn we nog over aan het brainstormen.”

De organisatie van Bloemencorso Zundert gaat de buurtschappen ook niet alsnog wagens in een recordtempo laten bouwen. “Er gaat in ieder geval niets rijdends gebeuren. Dat is met anderhalve meter afstand ook niet te doen. Ook niet qua publiek”, zegt woordvoerder Lennart Schrauwen.

Wel komt er op de eerste zondag van september in plaats van het corso een tentoonstelling. Dit was al bedacht voor de persconferentie van woensdagavond. “We gaan met dahlia’s grote tableaus maken”, legt hij uit. “Schilderijen van bloemen, zeg maar.”

Dat moet nog worden afgestemd met alle buurtschappen die normaal de wagens maken en de gemeente. “Maar ik denk dat dat wel goedkomt”, aldus Schrauwen. “De buurtschappen hebben zin om wat te doen. Om samen iets te bereiken en maken.”

Is dat nog wel haalbaar in korte tijd? “Ik wil niet arrogant klinken, maar voor een tableau draaien we onze hand niet om. We zijn gewend om grote wagens in 3D te maken. Dit zullen we zeker voor elkaar krijgen.”

Ook in Valkenswaard is en blijft het bloemencorso geschrapt. Maar ook daar komt, de tweede zondag van september, iets anders. Het is nog wel iets minder concreet dan bij de concurrent.

“Waarschijnlijk zetten we op verschillende locaties in het dorp objecten neer. Dat er overal iets is en dat je er dan langs kan lopen”, vertelt Robin Wijnen van de organisatie. Kunstobjecten van bloemen zou je verwachten, maar dat hoeft niet per se. “Het kunnen ook heel goed andere materialen zijn. We denken breder, omdat er in deze situatie ook breed gedacht moet worden.”