Coronavirus: aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen blijft dalen

De groep VirusWaanzin wil zondag opnieuw een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag (foto: ANP 2020/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Peter de Bekker & Ron Vorstermans Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

De dalende lijn van het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen houdt gestaag aan.

Het grootste deel van de besmettingen vindt plaats in 'de familiesetting', zegt RIVM-kopman Jaap van Dissel.

Het RIVM meldde vrijdagmiddag drie coronadoden in de voorbije 24 uur .

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

16.43

Koning Willem-Alexander bracht vrijdag een bezoekje aan de Bredase Hogeschool Avans. Met medewerkers en studenten praatte hij over hun ervaringen met online lessen en het weer opstarten van het fysieke onderwijs.

16.00

Het is weer te druk bij de Galderse meren in Breda. De toegangswegen van de recreatieplas zijn afgesloten. Het doel is om de afstand te kunnen garanderen, om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

15.50

Het tekort op de rijksbegroting loopt dit jaar volgens een eerste raming van het kabinet op tot 68 miljard euro. Dat is fors minder dan de 92 miljard euro die minister Wopke Hoekstra (Financiën) voorspelde bij het verschijnen van de voorjaarsnota eind april.

15.00

In de afgelopen 24 uur zijn er drie coronadoden bij het RIVM gemeld. In totaal zijn er in Nederland nu 6103 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Dit blijkt uit de cijfers die het RIVM dagelijks bekendmaakt.

Het virus is in de afgelopen 24 uur vastgesteld bij 96 patiënten, het aantal mensen dat besmet is (geweest) met het coronavirus loopt daardoor op naar 50.005. Er zijn zes nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

In Brabant zijn er elf nieuwe besmettingen geconstateerd. Het aantal loopt daarmee in onze provincie op tot 9753.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

14.38

Actiegroep Sluit Vion demonstreert vrijdagmiddag bij de slachterij in Boxtel. Zo'n 30 actievoerders staan bij het terrein van Vion en roepen leuzen als 'Sluit Vion!' Ze willen dat het bedrijf tijdelijk op slot gaat vanwege de coronabesmettingen. Uit een recente steekproef blijkt dat een op de drie medewerkers besmet is met corona.

13.16

De dalende lijn van het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen houdt gestaag aan. Volgens de cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) liggen er vrijdag 26 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis, van wie er vier zijn opgenomen op de ic. Op woensdag ging het nog om 31 coronapatiënten, van wie er ook vier waren opgenomen op de ic.

Op maandag lag het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen nog op 38, van wie acht mensen op de ic. Wel zijn er tot vrijdag 56 patiënten ingestroomd die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, van wie twee op de ic. "We zien de dalende lijn van het aantal coronapatiënten deze week bevestigd", zegt Wim Pleunis van het ROAZ. "Maar dat betekent niet dat het virus weg is. De 56 verdachte patiënten die we nu in huis hebben, zijn een duidelijke waarschuwing." Volgens ROAZ hangt de stijging van het aantal verdachte patiënten samen met het hervatten van de reguliere zorg door de ziekenhuizen. Pleunis: "We krijgen meer patiënten over de vloer en er wordt dus meer getest."

12.08

Vandaag had ze na al die jaren op het vliegveld moeten staan om naar Amerika te vertrekken. Danielle van Linder uit Uden kon eindelijk beginnen aan de therapie die haar leven zou moeten verbeteren. Heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees werd het vrees. Amerika houdt zijn grenzen voorlopig potdicht door het coronavirus. Haar paspoort blijft dus noodgedwongen in de la.

11.10

Nederlanders pinnen momenteel 10 procent minder dan voor de uitbraak van het coronavirus. Eind maart, nadat de eerste coronamaatregelen waren genomen, werd er 35 procent minder afgerekend dan normaal. Het bestedingspatroon is ook anders. Zo wordt nog steeds minder geld besteed aan uitgaan. Dat meldt ING op basis van haar pintransactiedata. De bank verwacht dat dit patroon de komende maanden aanhoudt.

10.31

Het zal nog jaren duren voordat bekend is of er een verband is tussen luchtkwaliteit en het grote aantal coronaslachtoffers in Noordoost-Brabant. Dat zei gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen vrijdagmorgen tijdens het coronabijpraatuur van Provinciale Staten

09.44

Kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft voor het eerst in meer dan tien jaar een kwartaal afgesloten met een verlies. Door de uitbraak van het coronavirus bleven veel winkels tijdelijk dicht. Het verlies voor belastingen kwam in de meetperiode die eindigde in mei, uit op omgerekend 625 miljoen euro.

07.47

Mensen met de grootste kans om hun werk te verliezen door de coronacrisis, hebben vaak weinig ander inkomen of spaargeld om op terug te vallen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek naar de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt tijdens de crisis. Mensen zonder vast contract en werkzaam in sectoren waar het aantal vacatures sterk is gedaald, zoals de horeca of detailhandel, lopen meer risico om hun baan te verliezen, aldus het CPB.

07.00

Nederlandse banken hebben sinds het uitbreken van de coronapandemie voor zeventien miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 152.000 ondernemers en bijna 32.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

23.45

De groep VirusWaanzin, die fel gekant is tegen de coronamaategelen, wil zondag opnieuw een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag houden. Een woordvoerder van de groep zegt dat het aanvankelijk de bedoeling was zondag ook in een aantal andere steden te betogen, maar dat ze dat niet georganiseerd krijgen.