Voorlopig geen duidelijkheid over relatie corona en luchtkwaliteit, onderzoek gaat jaren duren

Er komen meer meetpunten voor luchtkwaliteit. vergroot

Het zal nog jaren duren voordat bekend is of er een verband is tussen luchtkwaliteit en het grote aantal coronaslachtoffers in Noordoost-Brabant. Dat zei gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen vrijdagmorgen tijdens het coronabijpraatuur van Provinciale Staten

Jan de Vries Geschreven door

Een aantal organisaties, waaronder GroenLinks en de gemeenten Meierijstad en Uden, hebben aangedrongen op zo'n onderzoek omdat ze het opmerkelijk vinden dat er zoveel coronadoden zijn in Noordoost-Brabant. Dat gebied werd ook al zwaar getroffen door de Q-koorts.

Volgens Van Gruijthuijsen heeft het RIVM onderzocht hoe zo’n onderzoek moet worden uitgevoerd. De gedeputeerde zei dat drie ministeries verwachten dat zij na de zomer met een plan komen. “Zo’n onderzoek heeft wel een looptijd van enkele jaren,” aldus Van Gruijthuijsen.

De provincie is ook in gesprek met het RIVM over het installeren van meer meetpunten in Brabant waarmee de luchtkwaliteit kan worden gemeten. Daar werd al eerder in Provinciale Staten om gevraagd.

