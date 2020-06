Coronavirus: VirusWaanzin wil zondag weer betogen tegen coronavoorschriften

De groep VirusWaanzin wil zondag opnieuw een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag (foto: ANP 2020/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De belangrijkste onderwerpen:

Het grootste deel van de besmettingen vindt plaats in 'de familiesetting', zegt RIVM-kopstuk Jaap van Dissel

Het RIVM meldde donderdagmiddag drie coronadoden in de voorbije 24 uur

Zorgmedewerkers krijgen als dank voor hun inzet tijdens de coronacrisis een eenmalige bonus van 1000 euro netto.

Het zal nog jaren duren voordat bekend is of er een verband is tussen luchtkwaliteit en het grote aantal coronaslachtoffers in Noordoost-Brabant. Dat zei gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen vrijdagmorgen tijdens het coronabijpraatuur van Provinciale Staten

Kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft voor het eerst in meer dan tien jaar een kwartaal afgesloten met een verlies. Door de uitbraak van het coronavirus bleven veel winkels tijdelijk dicht. Het verlies voor belastingen kwam in de meetperiode die eindigde in mei, uit op omgerekend 700 miljoen dollar.

Niet ingrijpen is ook een mogelijkheid als de overheid over staatssteun nadenkt voor grote bedrijven in de problemen. Dat staat in een brief van de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer. De instantie maakte een overzicht van lessen uit eerdere overheidssteun, gebaseerd op eigen en parlementaire onderzoeken en enquÛtes vanaf de jaren zeventig tot de kredietcrisis in 2008. Dat moet het kabinet historisch perspectief bieden bij besluiten over coronasteun.

Mensen met de grootste kans om hun werk te verliezen door de coronacrisis, hebben vaak weinig ander inkomen of spaargeld om op terug te vallen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek naar de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt tijdens de crisis. Mensen zonder vast contract en werkzaam in sectoren waar het aantal vacatures sterk is gedaald, zoals de horeca of detailhandel, lopen meer risico om hun baan te verliezen, aldus het CPB.

Nederlandse banken hebben sinds het uitbreken van de coronapandemie voor zeventien miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 152.000 ondernemers en bijna 32.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De groep VirusWaanzin, die fel gekant is tegen de coronamaategelen, wil zondag opnieuw een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag houden. Een woordvoerder van de groep zegt dat het aanvankelijk de bedoeling was zondag ook in een aantal andere steden te betogen, maar dat daar om organisatorische redenen van wordt afgezien.