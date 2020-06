'De stad is van ons en niet van dit tuig', burgemeester strijdvaardig na oproep tot rellen

Burgemeester John Jorritsma (archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

"We laten onze stad niet afpakken door een stel idioten." Dat benadrukt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven na de rellen waartoe donderdagavond werd opgeroepen in het stadsdeel Tongelre. Dankzij een massale politie-inzet kon worden voorkomen dat de situatie daar uit de hand liep. Er werden 21 onruststokers aangehouden. Volgens de politie worden ze waarschijnlijk vrijdag weer vrijgelaten.

"We hadden signalen gekregen dat in Tongelre de overtreffende trap van Helmond, waar de situatie dinsdag uit de hand liep, zou plaatsvinden", laat Jorritsma weten. "Dan moet je denken aan oproepen om te plunderen, brand te stichten, vernielingen aan te richten en bijna weddenschappen wie de zwaarste delicten zou kunnen plegen."

Beelden van de onrust in Eindhoven:

Volgens de burgemeester wilden de onruststokers 'nietsontziend' de confrontatie aangaan met de politie. "Die signalen hebben we buitengewoon serieus genomen. Dat moet ook, want de stad is van ons en niet van dit tuig. We hebben dit in de kiem kunnen smoren. We zijn erin geslaagd dit klein te houden, maar er hoeft maar een vonkje plaats te vinden of het explodeert."

"We hebben geprobeerd om al ver buiten Tongelre mensen staande te houden", vervolgt Jorritsma. "Te vragen waarom ze daar naartoe gingen. Genoteerd wie dit zijn. We weten inmiddels veel meer van de achtergrond van deze mensen, die mogelijk ook op andere plekken tot rellen willen overgaan. We hebben ze op de korrel."

De politie zette veel auto's aan de kant in Tongelre (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Volgens Jorritsma zijn de onruststokers vooral jongeren tussen de 12 en 25 jaar. "Ik ben werkelijk geschrokken van het aantal minderjarigen dat hierbij een rol speelt. Als je daar met ouders en jeugdverenigingen over praat, blijkt dat die hun schouders ophalen. 'We hebben ze onder controle', hoor je dan. Of: 'Dit doet mijn zoon, want het gaat vooral om zoons, niet.' Ik vind dit heel ernstig."

De burgemeester noemt deze mensen 'destructief voor de samenleving'. "Ik hoop altijd op het gezonde verstand. Want deze mensen hebben ook ouders, ook familie. Waarom worden ze niet vanuit hun eigen sociale omgeving gecorrigeerd? Kennelijk is dit ook nog iets om trots op te zijn... Ik was trots als mijn kinderen scoorden bij het voetbal of hockey. Maar kennelijk zijn sommige mensen hier trots dat hun kinderen dit soort activiteiten ondersteunen. Dat vind ik een heel veeg teken. Daarom hebben we ook massaal ingezet. We laten onze stad niet afpakken door een stel idioten."

