Opnieuw oproep tot rellen in Helmond, gemeente kondigt noodverordening af

Opnieuw gaat op sociale media een oproep rond om te rellen in Helmond. De gemeente kondigde daarom vrijdagavond opnieuw een noodverordening af. Dat bevestigt een woordvoerder aan Omroep Brabant. De politie is in groten getale aanwezig in de stad om herhaling van de rellen van dinsdag te voorkomen.

Bovendien wordt opgeroepen om een illegale bokswedstrijd te houden. De noodverordening geldt voor heel Helmond en gaat per direct in. De politie gaat ook preventief fouilleren in bepaalde delen van de stad. Er geldt een samenscholingsverbod en het is verboden om alcohol bij je te hebben. De maatregelen gelden tot zaterdagochtend zes uur.

Burgemeester Blanksma schrijft in een reactie: "Gedrag zoals afgelopen dinsdag kan echt niet. We tolereren dit niet. We staan niet toe dat inwoners van Helmond zich onveilig voelen in hun eigen woonomgeving.’’

Stenen en vuurwerk

Het is namelijk niet de eerste keer dat het mis gaat. In de binnenstad van Helmond misdroeg een groep van tussen de 100 en 150 jongeren zich dinsdagnacht flink. Daar werd met stenen gegooid naar de politie en ook werd vuurwerk afgestoken. Om de orde te herstellen greep de mobiele eenheid in.

Jongeren in Eindhoven wilden vervolgens laten zien dat ze het beter konden dan in Helmond. Ook daar kwam een oproep om te rellen. Er waren veel agenten aanwezig om te orde te bewaken. De politie heeft 21 jongeren aangehouden in het Eindhovense stadsdeel Tongelre.

