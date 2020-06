Coronanieuws: RIVM meldt twee coronadoden, acht nieuwe besmettingen in Brabant

Steunbetuiging bij het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

Het overgrote deel van de zorgmedewerkers vindt dat zij tijdens de coronacrisis te zwaar belast zijn. De helft voelt zich daardoor emotioneel en fysiek uitgeput. Dat blijkt uit een enquête. In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De belangrijkste onderwerpen:

Het RIVM meldde zaterdagmiddag twee coronadoden in de voorbije 24 uur

In Brabant zijn acht nieuwe besmettingen geconstateerd

14.21

Leerlingen van groep 8 in het hele land krijgen van onderwijsminister Arie Slob een brief waarin hij terugblikt op het "heel apart" verlopen schooljaar door de coronacrisis. Omdat de scholieren vanuit huis moesten werken, misten ze veel activiteiten die volgens de minister juist bijzonder zijn voor het laatste jaar op de lagere school, voordat ze naar het voortgezet onderwijs overstappen.

Door de omstandigheden hebben ze wel iets geleerd wat anders niet zou zijn gebeurd, denkt Slob. "Het coronavirus heeft je iets geleerd over ziekte en gezondheid, over vrijheid misschien, of over hoe goed we voor elkaar willen zorgen in Nederland. Dat is het onthouden waard. Het is natuurlijk niet zo'n gezellige herinnering als een musical of kampweek, maar het zijn wel hele belangrijke lessen."

14.01

In de afgelopen 24 uur zijn er twee coronadoden bij het RIVM gemeld. In totaal zijn er in Nederland nu 6105 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Dit blijkt uit de cijfers die het RIVM dagelijks bekendmaakt.

Het virus is in de afgelopen 24 uur vastgesteld bij 71 patiënten, het aantal mensen dat besmet is (geweest) met het coronavirus loopt daardoor op naar 50.074. Er is één nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

In Brabant zijn er acht nieuwe besmettingen geconstateerd. Het aantal loopt daarmee in onze provincie op tot 9761.

12.39

Viruswaanzin mag zondag niet demonstreren in Den Haag. De groep die zich verzet tegen de coronaregels had een kort geding aangespannen tegen het verbod van waarnemend burgemeester Johan Remkes om actie te mogen voeren. De rechtbank in Den Haag wees het verzoek om toch te mogen demonstreren af. Maandag volgt een toelichting op de uitspraak van de rechter.

12.24

“Mijn oma stond nog midden in het leven, was heel jong van geest, positief ingesteld en eigenlijk meer een beste vriendin dan oma." Zo vertelt Joyce van Boxtel (22) uit Gemonde over haar oma Willie Weijts (79) uit Veghel, die ze verloor door het coronavirus.

Nabestaanden vertellen in de Gedenkhoek van Omroep Brabant over geliefden die ze zijn verloren door corona.

12.05

De afgelopen tien dagen hebben zich nog maar 26 huurders gemeld die door de coronacrisis in de knel zijn gekomen en daarbij geen hulp krijgen van hun verhuurder. Ze kunnen daarvoor terecht bij een speciaal registratiepunt bij de Huurcommissie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het meldpunt op 17 juni ingesteld om te achterhalen hoe groot het probleem is.

Het is niet duidelijk waarom er zo weinig meldingen zijn. het departement heeft daar nog geen verklaring voor. Mogelijk ligt het aan de onbekendheid van het meldpunt.

11.54

Toegegeven: het wordt wat kort dag om alles rond te krijgen. Maar als het aan de gemeente ligt, krijgt Moergestel de allereerste kermis van dit jaar in Brabant. Van 3 tot en met 7 juli komt er een kermis te staan op het Sint Jansplein.

Eigenlijk zou de kermis dit jaar worden afgelast. Maar na de persconferentie van woensdagavond waarin weer versoepelingen van de coronamaatregelen werden aangekondigd, heeft de gemeente besloten de kermis alsnog door te laten gaan. Het Sint Jansplein biedt genoeg ruimte om dat veilig te kunnen doen, denkt de gemeente Oisterwijk, waar Moergestel onder valt.

10.54

Het is Veteranendag, maar vanwege de coronacrisis kan het jaarlijkse defilé voor de koning niet doorgaan. Daarom wordt in veel gemeenten de vlag gehesen. En roepen sommige gemeenten hun inwoners op dat ook te doen.

10.38

'Geduld hebben en wachten hoe het uitpakt' dat is volgens de experts van het RIVM nu de strategie na de nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen in ons land. De NOS sprak met hen. Het RIVM verwacht niet dat de daling van het aantal besmettingen nog veel verder doorzet. "De onzekerheid neemt nu heel snel toe", zeggen hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen.

10.07

Bart Berden (60) is tijdens de coronacrisis hét gezicht namens de Brabantse ziekenhuizen. Tot in Den Haag klinkt in de eerste weken zijn roep om hulp. De ziekenhuizen in Brabant dreigen te overspoelen met coronapatiënten, dus de rest van het land moet helpen. De horeca moet dicht om het virus in te dammen. Signalen die overal serieus worden genomen. Soms direct, soms na enig aandringen. “Dit virus is een goede oefening in wijsheid achteraf.”

09.33

Klinkende namen als Shakira, David Beckham en Charlize Theron zetten zich zaterdag in om miljarden op te halen voor de ontwikkeling en wereldwijde verdeling van betaalbare vaccins, tests en behandelingen voor Covid-19. Initiatiefnemers van de donorconferentie zijn de Europese Commissie en het burgerplatform Global Citizen.

Om 20.00 uur start een online-evenement met muziek en optredens met als gastheer de Amerikaanse acteur en voormalig professioneel worstelaar Dwayne Douglas Johnson (The Rock). Het concert wordt door verschillende tv-stations en online, onder meer op YouTube, uitgezonden.

08.39

Meer dan acht op de tien medewerkers in de zorgsector is van mening dat zij tijdens de coronacrisis te zwaar belast zijn. Een kwart van de ondervraagden heeft het werk tijdens de coronacrisis zelfs als traumatisch ervaren. Dat staat in een onderzoek van televisieprogramma Hollandse Zaken en vakbond FNV. Volgens de resultaten voelt de helft van het zorgpersoneel zich emotioneel en fysiek uitgeput. Een deel overweegt minder te gaan werken of te stoppen.

08.52

Inbrekers hebben hun aandacht verlegd naar opslagruimtes, schuren en garages omdat mensen na het begin van de coronacrisis vaker thuis waren. In Brabant steeg dit soort inbraken afgelopen maanden fors boven het aantal woninginbraken uit. De kentering ontstond in april. Toen telde de politie in Brabant 240 inbraken in garages en schuren, tegenover 211 woninginbraken. In mei liep het verschil nog verder op: 335 inbraken in bijgebouwen tegenover 186 woninginbraken.

05.35

Goede doelen hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen euro minder inkomsten binnengekregen. Dat zegt Margreet Plug, directeur van branchevereniging Goede Doelen Nederland tegen FD. De inschatting van de leden in april was een inkomstenderving van tien tot dertig procent. Het gaat dan volgens Plus 'al gauw om tientallen miljoenen'.