Coronanieuws: 'Zorgpersoneel uitgeput door coronacrisis'

Het overgrote deel van de zorgmedewerkers vindt dat zij tijdens de coronacrisis te zwaar belast zijn. De helft voelt zich daardoor emotioneel en fysiek uitgeput. Dat blijkt uit een enquête. In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De dalende lijn van het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen houdt gestaag aan.

Het grootste deel van de besmettingen vindt plaats in 'de familiesetting', zegt RIVM-kopman Jaap van Dissel.

Het RIVM meldde vrijdagmiddag drie coronadoden in de voorbije 24 uur .

Goede doelen hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen euro minder inkomsten binnengekregen. Dat zegt Margreet Plug, directeur van branchevereniging Goede Doelen Nederland tegen FD. De inschatting van de leden in april was een inkomstenderving van tien tot dertig procent. Het gaat dan volgens Plus 'al gauw om tientallen miljoenen'.

Het overgrote deel van de zorgmedewerkers vindt dat zij tijdens de coronacrisis te zwaar belast zijn. De helft voelt zich daardoor emotioneel en fysiek uitgeput. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 6.600 zorgmedewerkers van het tv-programma Hollandse Zaken van omroep Max en vakbond FNV waarover het AD schrijft.