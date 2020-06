Coronanieuws: sinds vrijdag geen coronapatiënten overleden in Brabantse ziekenhuizen, meldt ROAZ

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. (foto: Karin Kamp) vergroot

In dit liveblog houden we maandag alle belangrijke gebeurtenissen omtrent het coronavirus bij.

De belangrijkste onderwerpen:

Sinds vrijdag zijn er geen coronapatiënten overleden in de Brabantse ziekenhuizen, liet het ROAZ maandagochtend weten.

In mei vlogen 12.100 passagiers vanaf Eindhoven Airport, een afname van 98,2 procent ten opzichte van mei 2019.

Ondernemers in de op consumenten gerichte sectoren hebben steeds meer het gevoel dat het dieptepunt van de crisis achter hen ligt.

11.49

Sinds vrijdag zijn er geen coronapatiënten overleden in de Brabantse ziekenhuizen. Dat laat een woordvoerder van het ROAZ weten. "De cijfers zien er weer iets gunstiger uit, in vergelijking met vrijdag. Er liggen nu 23 patiënten die positief getest zijn op het coronavirus in de ziekenhuizen. Van hen bevinden zich er drie op de intensive care. Vrijdag ging het nog om 26 coronapatiënten, van wie er vier op de ic lagen. Verder zijn er 37 mensen met een coronaverdenking in het ziekenhuis. Van hen bevinden zich er ook drie op de ic."

11.24

Het economische vertrouwen in de eurozone is in juni flink gestegen ten opzichte van een maand eerder. De index kwam uit op 75,7 ten opzichte van 67,5 een maand eerder. Toch hadden economen in doorsnee op een snellere stijging gerekend nu in veel Europese landen de economie - nu het coronavirus beter onder controle is - steeds verder open gaat. Economen hadden een herstel tot 80 voorzien.

11.20

Er moet beter worden samengewerkt tussen de overheid en werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden. Daarvoor pleit de alliantie 'Samen sterk voor werk', waarbij duizenden arbeidsmarktdienstverleners zijn aangesloten. De alliantie waarschuwt voor de gevolgen van de coronacrisis, waardoor mogelijk veel mensen hun baan kwijtraken.

10.18

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft minister Sander Dekker gevraagd oog te hebben voor de gevolgen van de coronamaatregelen voor de fundamentele rechten in justitiële inrichtingen. De ombudsman ontving signalen dat de coronamaatregelen soms niet ver genoeg gingen, soms niet opgevolgd werden of dat mensen in de knel kwamen omdat contact met naasten niet voldoende mogelijk was.

09.42

Tientallen kunstenaars demonstreerden bij de ingang van de Tweede Kamer. Die praat deze maandag met cultuurminister Ingrid van Engelshoven over het kunstbeleid in de komende vier jaar. In verband met de coronacrisis praat de Kamer maandag ook over aanvullende ondersteuning voor de culturele en creatieve sector. Het verlies aan publieks- en zakelijke inkomsten zal in 2020 oplopen tot 2,6 miljard, zo liet belangenvereniging Kunsten '92 eerder weten.

07.56

Ondernemers in de op consumenten gerichte sectoren hebben steeds meer het gevoel dat het dieptepunt van de crisis achter hen ligt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de stemming maandelijks meet, is het aantal ondernemers dat negatiever dacht over het economische klimaat gedaald. Daarbij gaat het ook om de verwachte omzet en de personeelssterkte.

06.37

Door de coronacrisis daalde het producentenvertrouwen in april naar het laagste niveau sinds het begin van het onderzoek in 1985. In mei is het vertrouwen iets opgekrabbeld, zo komt naar voren uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

06.00

Het aantal faillissementen zal volgend jaar twee tot drie keer zo hoog liggen als in 2019. Dat voorspellen economen van ING. Door de economische krimp als gevolg van de coronacrisis, vallen naar verwachting ook dit jaar meer bedrijven om.

05.40

Fraudeurs maakten de afgelopen maanden gretig misbruik van de beperkende maatregelen die waren ingesteld vanwege de coronauitbraak. Banken en opsporingsinstanties stuitten op tal van verdachte transacties. Bepaalde vormen van fraude waren ook sneller op te sporen dankzij de lockdown. Dat schrijft het FD.

03.30

NS voegt maandag het nachtnet en de laatste ontbrekende treinen toe aan de dienstregeling. Daarmee is de dienstregeling weer hetzelfde als voor het begin van de coronacrisis. Sinds begin juni rijdt NS al grotendeels volgens de reguliere dienstregeling. Vanaf maandag gaan naast het nachtnet ook de extra spitstreinen en extra dagtreinen (intercity Dordrecht - Eindhoven en intercity Assen - Groningen) weer rijden.

00.05

Het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens lag in mei 97 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door reisbeperkingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, ligt het internationale vliegverkeer sinds eind maart nagenoeg stil. Pas half juni kwam het vliegverkeer weer een beetje op gang.

In mei reisden circa 220.000 passagiers van en naar de vijf belangrijkste luchthavens van Nederland, waaronder Eindhoven Airport (in april waren dit er 133.800). Vorig jaar mei verwelkomden die vliegvelden samen nog 7,4 miljoen reizigers. In mei vlogen 12.100 passagiers via de luchthaven in Eindhoven, een afname van 98,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ook de hoeveelheid door de lucht vervoerde vracht nam af, maar veel minder hard dan de reizigersaantallen. In totaal vervoerden vliegtuigen 117.000 ton goederen, wat 18,5 procent minder is dan een jaar eerder.

00.05

Reisorganisatie Corendon heeft maandag een gesprek met de overheid over de plannen om vanaf volgende maand weer vakantiereizen naar Turkije aan te bieden. Het bedrijf zoekt de dialoog na een 'onverwacht felle reactie' vanuit het kabinet vorige week. Premier Rutte liet weten de plannen van Corendon onverstandig en onverantwoord te vinden.

De beslissing om te gaan vliegen op Turkije hangt mede af van dit gesprek, zo liet een woordvoerster zondagavond laat weten.

00.00

Het aantal mensen dat wereldwijd is overleden als gevolg van het coronavirus, is zondag de grens van 500.000 gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Eerder zondag ging het aantal mensen dat over heel de wereld besmet is met het coronavirus, voorbij de 10 miljoen.