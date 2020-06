110 schademeldingen uit Valkenswaard na noodweer van vrijdag, ook Tilburg zwaar getroffen

Deze auto ging bijna kopje onder in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Verzekeraar Interpolis in Tilburg heeft ruim zeshonderd schademeldingen binnengekregen na de hoosbuien die vrijdagavond en -nacht over de provincie trokken. Het gaat in 568 gevallen om schade aan huizen en 45 keer schade aan auto's.

"Naar verwachting loopt dit aantal de komende dagen nog wat verder op", laat een woordvoerder van Interpolis maandagmiddag weten.

In deze parkeergarage in Valkenswaard moest worden gehoosd (foto: Rico Vogels/SQ Vison). vergroot

Valkenswaard en Tilburg

De meeste schademeldingen ontving de Tilburgse verzekeraar uit Valkenswaard: 110. Daarnaast ondervond Tilburg volgens de woordvoerder veel overlast. Interpolis ontving niet alleen veel schademeldingen vanuit Brabant, maar ook vanuit Limburg, Zuid-Holland, Drenthe en Groningen.

Opruimwerkzaamheden in Valkenswaard na de hoosbui (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Interpolis adviseert mensen die schade opliepen na het maken van een foto van de schade voor hun verzekeraar de schade zo snel mogelijk aan te pakken. "Voordat nieuwe overtrekkende regenbuien deze week voor nog meer ongemak zorgen."

