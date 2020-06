Veel regen de komende 24 uur, maar noodweer zoals vorige week wordt niet verwacht

Foto: Ab Donker vergroot

We kunnen ons opmaken voor een flinke portie regen in onze provincie, toch zeker de komende 24 uur. Op veel plekken in onze provincie blijft het de komende tijd flink door regenen.

Janneke Bosch Geschreven door

“Er trekt een soort slurf over de provincie”, legt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza uit, “van noordoost naar zuidwest.” Nu vallen op sommige plekken de eerste buien al, maar die regen breidt zich de komende tijd alleen maar uit. “Het is echt een groot gebied dat behoorlijk wat regen gaat krijgen.”

Noodweer

Toch wordt het niet zo extreem als vorige week, toen het noodweer voor grote overlast zorgde, verwacht Saris. “Het grote verschil is dat er toen buien waren, waarbij een klein gebied in korte tijd heel veel regen kreeg."

"Nu is het regen op grotere schaal. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld viel er maximaal 90 millimeter regen, ik denk niet dat we dat nu gaan halen. Nu wordt er op sommige plaatsen maximaal zo’n 40 millimeter gehaald denk ik. Gemiddeld zal het zo'n 20 millimeter zijn.”

Wachten op de zomervakantie

Waar nu al de eerste buien in de provincie vallen, blijft dat ook vanavond het beeld, verwacht Saris. De bulk van de regen zal vannacht vallen, denkt hij. “Pas morgen in de namiddag wordt het droger, al zou ik niet durven zeggen dat het hélemaal droog wordt. Her en der kan nog een buitje vallen.”

Niet echt warm zomerweer dus. Daar zullen we nog even op moeten wachten. “Op korte termijn krijgen we dat nog niet nee. We moeten echt wachten tot de zomervakantie begint, voor wat droger weer.”

