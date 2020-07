In Beugen wordt in 48 uur een kermis uit de grond gestampt, ‘het is wel nachtwerk’

Paul Hendriks en André Peters werken zich een slag in de rondte om de kermis te organiseren (foto: Paul Hendriks) Hier komt de kermis te staan, zaterdagochtend begint de opbouw (foto: Paul Hendriks) Volgende Vorige vergroot 1/2 Paul Hendriks en André Peters werken zich een slag in de rondte om de kermis te organiseren (foto: Paul Hendriks)

Het is een monsterklus voor de vrijwilligers in Beugen, maar ze zijn vastbesloten: er is dit jaar gewoon een kermis in het dorp. Komend weekend staat die er. “Ik heb tegen mijn baas gezegd dat ik nog maar halve dagen werk.”

Janneke Bosch Geschreven door

Na de persconferentie waarin premier Mark Rutte bekendmaakte dat kermissen weer mogen, kwam Paul Hendriks, voorzitter van de dorpsraad in Beugen, meteen in actie. Hij belde met kroegeigenaar André Peters in het dorp. Samen begonnen ze een plan te smeden om toch een soort van dorpsfeest te kunnen organiseren. “We dachten eigenlijk aan een groot terras en iets met een DJ, een barbecue, muziek.”

Kermis met attracties

Maar er blijkt meer te kunnen: de gemeente Boxmeer wil best meewerken om een echte kermis met attracties mogelijk te maken. “Als gemeente stellen we alles in het werk om de kermissen die nog komen, door te laten gaan als de inwoners het willen”, zo stelt een woordvoerder.

"We zijn de afgelopen 48 uur non-stop aan de slag geweest"

En de inwoners, die willen wel. “We zijn er de afgelopen 48 uur bijna non-stop mee aan de slag geweest”, vertelt Paul. “Ik heb zelf tegen mijn baas gezegd, dat ik nog maar halve dagen werk. Anderen, die in het weekend werken, hebben vrij genomen om op de kermis te kunnen helpen. En nu met het thuiswerken is het ook wel makkelijker om tussendoor nog even een uurtje bij elkaar te komen.”

Bring your own parasol

Want het is nog best een klus. Het plan van de afgelopen jaren kon de prullenbak in. “We hebben zondagavond een spoedvergadering belegd met de kermiswerkgroepen”, vertelt Paul. “En alles nu ‘from scratch’ bedacht. We kunnen geen grote tent neerzetten, dus we zeggen nu gewoon ‘bring your own parasol’. En ons dorp kennende, doen mensen dat ook gewoon.”

In het dorp met ongeveer 1800 inwoners bestaat de kermis normaal gesproken uit acht of negen attracties. Dat is nu iets minder, om voldoende ruimte te kunnen garanderen. “Maar er komt een schiettent, draaimolen, touwtje trekken, vissen. Alleen geen rups, dat paste niet. Maar het is wel een échte kermis!”

Extra handjes nodig

Er moet nog aardig wat werk worden verzet. “Er moeten nog flyers gemaakt worden en posters over hoe mensen zich aan de coronaregels moeten houden. We moeten nog extra personeel vinden voor de toiletten. Oh ja, we moesten sowieso extra toiletten regelen voor op het terras”, somt Paul op. “De Pr is een kwartier geleden gestart, dus daar moeten we ook nog wat aan doen… en zaterdagochtend opbouwen natuurlijk.”

Komend weekend staat er een team vrijwilligers van vijftien tot twintig man klaar om de kermis in goede banen te leiden. “We hebben best veel handjes nodig, om de hygiëne op peil te houden en gastheren en -vrouwen die mensen wijzen op de coronaregels.”