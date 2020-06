Nertsenhouderij in Rosmalen moet meer doen om overlast tegen te gaan

Nertsenhouderij Rios Mink in Rosmalen moet er meer aan doen om vliegenoverlast voor de omliggende wijk Sparrenburg te voorkomen. Bewoners van die wijk klagen al sinds de vestiging van de nertsenhouderij over de vliegen, bij de gemeente Den Bosch.

De gemeente reageerde al twee keer met een dwangsom om het bedrijf ertoe te bewegen maatregelen te nemen. Vorig jaar werd de vergunning aangepast met scherpere voorschriften voor de bestrijding van vliegenoverlast, maar het bedrijf ging daartegen in beroep. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch nu afgewezen.

Composteringsbedrijf

De nertsenfokkerij vond dat de gemeente onvoldoende had aangetoond dat het bedrijf de vliegenplaag veroorzaakte, en niet een composteringsbedrijf in de buurt. Maar daar was de rechter het niet mee eens.