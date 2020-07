Kijk de persconferentie terug: Ina Adema is de nieuwe Brabantse commissaris van de Koning

Om precies kwart over zes kreeg Brabant officieel te horen wie Wim van den Donk opvolgt als de nieuwe commissaris van de Koning. De naam was echter kort daarvoor al gelekt: Ina Adema, oud-burgemeester van Veghel. Kijk de livestream van de 'onthulling' vrijdagavond hier terug.

In een spoedvergadering die vrijdagochtend achter gesloten deuren plaatsvond, hebben Provinciale Staten de perfecte kandidaat én de nummer twee gekozen. In de livestream maakte de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Suzanne Otters-Bruijnen, bekend wie de nieuwe commissaris van de Koning wordt - al lekte dat nieuws dus per ongeluk uit, minuten voor de officiële bekendmaking.