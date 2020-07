Coronanieuws: 'Economie pas in 2022 weer op peil'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Sinds vrijdag zijn er in de ziekenhuizen in Brabant geen coronapatiënten overleden.

In die ziekenhuizen worden vijftien coronapatiënten verzorgd, vier van hen bevinden zich op de ic.

GGD Hart voor Brabant adviseert gemeenten vanwege effecten coronacrisis stevig in te zetten op psychische problemen bij jongeren.

Het toedienen van bloedplasma met antistoffen leidt in veel gevallen niet tot sneller herstel van coronapatiënten in het ziekenhuis.

7.29

De markt voor vrijesectorwoningen koelt af door de coronacrisis, meldt het FD. Door het wegblijven van buitenlandse werknemers en toeristen dalen de huurprijzen in grote steden als Eindhoven, Amsterdam en Den Haag.

"Er was al een soort plafond bereikt in de grote steden", zegt directeur Jasper de Groot over de huurprijzen. "Maar de coronacrisis heeft een versterkend effect gehad en de prijzen door het ijs laten zakken."

Dat zou vooral komen doordat expats wegblijven. Door de coronacrisis zijn veel buitenlandse werknemers tijdelijk teruggekeerd naar hun land van herkomst. Anderen komen door de reisbeperkingen juist nu niet naar Nederland.

7.00

Contactloos bestellen, betalen of zelfs online een gezondheidscheck doen. Het zijn allemaal zaken waarin het Bredase bedrijf CM.com is gespecialiseerd. En juist deze technieken kunnen de veiligheid bij evenementen, in de horeca en musea een stuk verhogen in deze tijden van coronamaatregelen.

6.36

Het RIVM komt vandaag voor het eerst in een week weer met nieuwe cijfers over het aantal coronapatiënten. Sinds de start van deze maand worden die cijfers niet meer dagelijks, maar nog maar één keer per week gepubliceerd. Het zogenoemde coronadashboard van de overheid wordt wel nog dagelijks bijgewerkt.

6.05

4.30

De weg naar volledig herstel van de Nederlandse economie is nog lang en de economie keert pas in 2022 terug naar het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt ABN AMRO, dat voor dit jaar een krimp van 5,7 procent inschat. Volgend jaar verwacht de bank dat de economie 2,7 procent groeit.

ABN AMRO meldt dat de economie in juni is teruggeveerd, maar nog niet naar het niveau van voor de coronacrisis. De consumentenuitgaven lagen in juni 10 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral in de cultuursector en reisbranche was sprake van een forse krimp, doordat deze sectoren deels nog op slot zaten. Ook de uitgaven in de sectoren die begin juni weer mochten worden geopend, zoals de horeca, bleven achter.

0.01

De uitbraak van het coronavirus kan ook leiden tot psychische klachten. Mensen worden misschien eenzaam, kunnen hun baan kwijtraken en wellicht gaan mensen meer drank en drugs gebruiken. Het aantal zelfmoorden kan op den duur stijgen, waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het adviesorgaan raadt de overheid aan om risicogroepen goed in de gaten te houden. Dit zijn bijvoorbeeld laagopgeleiden, jongeren, migranten en mensen met een arbeidsbeperking.