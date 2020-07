Boze boeren demonstreren bij distributiecentrum Jumbo in Breda

Boze boeren voeren woensdagavond opnieuw actie, dit keer bij het distributiecentrum van Jumbo in Breda. Ongeveer honderd boeren hebben zich rond negen uur 's avonds met hun tractoren verzameld bij het distributiecentrum.

De boeren verzamelden eerder op de avond bij Breda International Airport en reden van daaruit met de tractoren naar het distributiecentrum. Daar hebben ze de weg geblokkeerd. Het is onduidelijk of andere boeren zich ook nog op andere plekken in de provincie hebben verzameld.

In hun strijd tegen de stikstofregels laten de boeren al sinds vrijdag van zich horen. De afgelopen dagen werden onder meer de snelweg A2 bij Liempde, het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, Eindhoven Airport, transportbedrijf Kuehne + Nagel in Veghel en de Amercentrale in Geertruidenberg geblokkeerd. Dinsdagavond verzamelde een twintigtal boeren zich bij distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg.