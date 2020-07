Drimmelen denkt legale wietplantage te blokkeren maar wiettelers zijn ze te snel af

(Archieffoto) vergroot

Project C uit Breda, dat legaal wiet wil gaan kweken, heeft op het nippertje een vergunning aangevraagd bij de gemeente Drimmelen. Kort daarna sloot de gemeente de grenzen voor het wietexperiment. Het is een nieuw sprankje hoop voor Project C maar een gruwel voor de lokale politiek die zich verzet. Maar wel te laat reageerde.

Rob Bartol & Willem-Jan Joachems Geschreven door

De Drimmelense politiek had eerder al 'nee' gezegd. Nu besloten de raadsleden het ook nog eens juridisch te verankeren. Dat moest gebeuren in een besloten gemeenteraadsvergadering.“We zetten met het voorbereidingsbesluit een zwaar middel in, dat weten we,” zegt burgemeester Gert de Kok. “Het is een juridisch paardenmiddel.”

Maar kort voor die vergadering kreeg Project C lucht van de blokkade. Net op tijd dienden de initiatiefnemers voor de wietplantage een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Met concreet daarin het adres van de geplande kwekerij: Plantenpad 1, in het kassengebied tussen Made en Geertruidenberg.

Toen de raadsleden aan het vergaderen waren hoorden ze dat ze al te laat waren. De gemeente Drimmelen moet nu de plannen serieus nemen, accepteren en bekijken of ze bijvoorbeeld strijdig zijn met de openbare orde. "Buitenspel zetten kan niet. De oude voorwaarden gelden", zegt Joep van Meel van Project C. "We hebben zwart-op-wit dat we verder kunnen hier met de procedure".

De toekomstige legale wietkwekers blijven stug volhouden in de gemeente Drimmelen. Dat heeft een van de grote kassengebieden van Brabant binnen de gemeentegrenzen in de Plukmadese polder. Een logische plek voor het wietexperiment gezien alle infrastructuur, maar niet voor de lokale politiek.

'Drimmelen is niet de plaats voor grootschalige hennepteelt'

“We hebben bij de eerste presentatie van de plannen in december al te kennen gegeven dat Drimmelen niet de plaats is voor grootschalige hennepteelt,” legt burgemeester De Kok uit. “Ik heb toen gesproken over de weeffout in het experiment, die het mogelijk maakt dat telers zich vestigen in gemeenten die niet meedoen met de wietproef, terwijl de wiet verkocht wordt in gemeenten die wél meedoen.”

"De raad verzet zich tegen een wietkwekerij op gemeentelijk grondgebied vanwege de verwachte veiligheidsproblemen, maatschappelijke onrust en de negatieve uitstraling op het imago van de gemeente."

Project C is in nog een andere Brabantse gemeente bezig met de voorbereidingen voor een legale wietkwekerij. Maar daar willen de initiatiefnemers nog geen commentaar op geven. Enkele dagen geleden lekte uit dat het Etten Leur is en dat ook daar de politiek verdeeld is.