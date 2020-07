Drimmelen wil geen grootschalige wietteelt en zet ‘juridisch paardenmiddel’ in

(Archieffoto) vergroot

Project C uit Breda, dat legaal wiet wil gaan kweken, was al niet welkom in de gemeente Drimmelen én is niet welkom binnen de gemeentegrenzen. In een besloten vergadering heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen, dat juridisch een dam opwerpt om op grote schaal hennep te produceren en te verwerken. “We zetten met het voorbereidingsbesluit een zwaar middel in, dat weten we,” zegt burgemeester Gert de Kok. “Het is een juridisch paardenmiddel.”

Project C en de gemeente Drimmelen gaan niet samen. De toekomstige legale wietkwekers hadden al eerder een locatie in de gemeente Drimmelen op het oog, maar werden afgewezen. Om te voorkomen dat Project C opnieuw voet aan de grond krijgt in de gemeente, is er nu een juridisch paardenmiddel ingezet om dat te voorkomen.

'Drimmelen is niet de plaats voor grootschalige hennepteelt'

“We hebben bij de eerste presentatie van de plannen in december al te kennen gegeven dat Drimmelen niet de plaats is voor grootschalige hennepteelt,” legt burgemeester De Kok uit. “Ik heb toen gesproken over de weeffout in het experiment, die het mogelijk maakt dat telers zich vestigen in gemeenten die niet meedoen met de wietproef, terwijl de wiet verkocht wordt in gemeenten die wel meedoen.”

"De raad verzet zich tegen een wietkwekerij op gemeentelijk grondgebied vanwege de verwachte veiligheidsproblemen, maatschappelijke onrust en de negatieve uitstraling op het imago van de gemeente."

Wat is een voorbereidingsbesluit?

Een voorbereidingsbesluit zoals de gemeenteraad nu heeft aangenomen ‘bevriest’ een bestemmingsplan én geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid om het gebruik van grond of bouwwerken binnen dat bestemmingsplan niet te wijzigen. Daarmee kan een ongewenste ontwikkeling, zoals niet-regulier agrarisch gebruik (lees wietteelt) worden tegengegaan.

Tijdens de besloten raadsvergadering werd duidelijk dat er een aanvraag was ingediend om de productie van hennep mogelijk te maken op de locatie Plantenpad 1 in Made. Het voorbereidingsbesluit is daardoor niet van toepassing op die specifieke aanvraag. De ingediende omgevingsvergunning voor die locatie wordt door de gemeente op reguliere wijze in behandeling genomen en getoetst.