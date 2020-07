Slachtoffer zware mishandeling Nuenen was dronken en viel meiden lastig, man nog in het ziekenhuis

Het Park in Nuenen. vergroot

Het slachtoffer van de zware mishandeling donderdagavond in het centrum van Nuenen had die avond volgens de politie meerdere mensen op en rond een terras lastig gevallen. Een paar meiden, maar ook enkele volwassenen, zo laat een politiewoordvoerder maandagochtend weten. Het latere slachtoffer, een man van 49 uit Aarle-Rixtel, was onder invloed van alcohol.

Sandra Kagie Geschreven door

Voor de mishandeling van de man bij het Park in Nuenen werden nog diezelfde avond vier mannen opgepakt. Eén van hen, een man van 23 uit Nuenen, kan volgens de politie verantwoordelijk worden gehouden voor de mishandeling. Hij sloeg het slachtoffer.

Dit omdat ook hij, zo vertelde hij tegen de politie, door de man uit Aarle-Rixtel was lastig gevallen.

Nog in het ziekenhuis

Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. Hij raakte zwaargewond, maar hij was na de mishandeling wel aanspreekbaar. Hoe hij er precies aan toe is, is niet bekend. Alle vier de mannen die na de mishandeling werden opgepakt, zijn dit weekend weer vrijgelaten.

De verdachte uit Nuenen moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor de mishandeling. Getuigen gaven eerder tegenover Omroep Brabant al aan dat het slachtoffer van de mishandeling gedronken had en kinderen lastig viel.

LEES OOK: Slachtoffer zware mishandeling Nuenen was volgens dorpelingen dronken en viel kinderen lastig