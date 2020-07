'Nertsenbedrijven zijn net een intensive care' en toch gaan besmettingen door

Ruiming van nertsenfarm in Landhorst (foto: SK-Media) vergroot

Mensen die in de nertsensector werken, worden met de dag radelozer. Binnen drie maanden zijn al 24 bedrijven in Brabant en Limburg besmet geraakt met corona en aan deze rij lijkt geen eind te komen. Hoe het komt dat nog steeds nieuwe bedrijven getroffen worden, is onduidelijk.

“We doen er echt alles aan om het virus buiten de deur te houden. Onze bedrijven zijn net een intensive care van een ziekenhuis, met al die beschermende middelen. We staan echt voor een raadsel, hebben totaal geen idee waardoor al die besmettingen veroorzaakt worden”, vertelt Martijn Pijnenburg uit Spoordonk, voorzitter van de vakgroep Pelsdierenhouderij van boerenorganisatie LTO.

'Onderste steen boven'

“Ik heb bijna dagelijks contact met het ministerie. Ik weet gewoon dat ze daar en bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) kei- en keihard werken. Ik weet dat zij er alles aan doen om nieuwe besmettingen te voorkomen. Maar zolang die zich nog steeds voordoen, wil ik gewoon dat de onderste steen boven komt.”

Pijnenburg praat ook elke dag met nertsenhouders, voor wie de spanning te snijden is. Ben ik de volgende en wat kan ik nog meer doen, zijn vragen die door de hoofden van de fokkers spoken. En dan helpt het volgens hem niet dat de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de PvdA in Provinciale Staten pleiten voor preventief ruimen.

'Heel levenswerk gaat eraan'

Dus ook van fokkerijen waar het virus nog niet heeft toegeslagen. Pijnenburg: “Weet je wel wat voor impact dit heeft op de eigenaren, hun gezinnen? Heel hun levenswerk gaat eraan. En dat dan ook jonge, gezonde nertsen moeten bloeden."

De Statenfractie van de PvdA wil evenmin dat de eigenaren van geruimde bedrijven daarna opnieuw kunnen beginnen. Pijnenburg vindt dit idee ongepast. “Ineens meldt zo’n partij zich. Laat ze zich eerst eens druk maken over een fatsoenlijke regeling voor de sector als die in 2024 moet stoppen.”

De ‘nertsenvoorman’ stoort zich ook enorm aan Erwin Vermeulen uit Veldhoven. De campagneleider van Animal Rights bracht vorige week via Omroep Brabant aan het licht dat bij een van de ruimingen, in Gemert, één nerts levend uit een afvalcontainer is gehaald. Het dier is daarna vermoedelijk opnieuw vergast. Volgens Pijnenburg wordt de nertsenbranche zo in een kwaad daglicht gesteld. Voor de NVWA was het reden om de werkinstructies voor het ruimen van dieren aan te passen.

