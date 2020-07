Opluchting na vrijlating Tukta van Laarhoven: 'Johan is heel blij voor haar'

Johan en Tukta van Laarhoven (foto: justiceforjohan.nl). vergroot

“Ontzettend blij en opgelucht”, dat was Tukta van Laarhoven toen ze belde met advocatenkantoor Knoops donderdagmiddag. Ook haar man, voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven uit Tilburg, kon haar al even spreken. "Hij is heel blij voor haar", zegt advocaat Geert-Jan Knoops. Toch nog onverwacht werd ze vrijgelaten uit de Thaise gevangenis. Wel moet ze nog bijna een jaar in Thailand blijven.

Eigenlijk had Tukta volgens de Thaise wetgeving al in juni vrijgelaten moeten worden, vertelt advocaat Geert-Jan Knoops. “Dat was de datum voor haar parole, maar om administratieve redenen was dat niet gelukt.” Een nieuwe datum voor haar voorwaardelijke vrijlating was nog niet bekend gemaakt. “Dus het was in die zin toch onverwacht.”

Ze heeft zes jaar onder zeer slechte omstandigheden vastgezeten.

Knoops sprak Tukta toen ze in de auto zat. “Ze was ontzettend blij en dankbaar voor alle inzet. Ze heeft natuurlijk zes jaar onder zeer slechte omstandigheden vastgezeten.” Toch gaat het nu naar omstandigheden goed met haar. “Ze vertelde dat ze een hele zware tijd heeft gehad. De omstandigheden waren niet al te best. Maar ze zit vanavond met haar familie samen.”

Haar belangrijkste familieleden zitten in Nederland.

Tukta van Laarhoven kan Thailand voorlopig niet verlaten, ze kan voor nu bij familie in Thailand terecht. Volgens de Thaise regels moet ze nog tot juni volgend jaar in het land blijven. Maar advocaat Knoops zegt er alles aan te gaan doen om haar toch naar Nederland te krijgen. “Haar belangrijkste familieleden zitten hier. Haar man en haar kinderen. Wij denken dat Nederland die voorwaardelijke vrijlating zou kunnen overnemen. Maar daar moet nog over gesproken worden. We hopen dat dat gaat lukken.”

Ook Johan van Laarhoven heeft donderdagmiddag al even met Tukta kunnen spreken, vertelt Knoops. “Hij was blij en opgelucht. Hij was ook heel blij voor Tukta. Hoewel hij zelf helaas nog steeds vast zit. We zijn nog bezig om hem vrij te krijgen. Dat is een opdracht die er voor ons nog ligt.”

