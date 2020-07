Politiewagen crasht bij massale achtervolging door Huijbergen, snelheden boven de 260 km per uur

Archieffoto: Niels Penninkhof vergroot

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag massaal jacht gemaakt op de bestuurder van een auto. Acht politieauto's zetten de achtervolging, dwars door Huijbergen, over de A16 en de A58. Daarbij werden snelheden boven de 260 kilometer per uur gehaald. Eén politiewagen crashte, niemand raakte gewond.

De achtervolging begon rond twee uur 's nachts op de A16 en ging onder andere via de A58 langs Etten-Leur en Roosendaal. De bestuurder ging bij Putte de grens over naar België, met acht politiewagens in z'n kielzog, maar scheurde toen weer terug naar Nederland.

Na een half uur stopte de automobilist in Huijbergen, sprong uit de wagen en ging er vandoor. Agenten wisten hem aan te houden. In zijn auto werd vermoedelijk harddrugs gevonden. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Op Twitter maakte de politie excuses aan inwoners in de omgeving van Huijbergen voor de vele sirenes. 'Onze excuses dat we u wakker hebben gemaakt, maar nu weet u in ieder geval waarom dat was. Hopelijk voor nu verder een goede nachtrust.'

