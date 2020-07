Vijfentwintigste nertsenbedrijf besmet met corona, nu in Westerbeek

Ruiming van een fokkerij in Gemert. (Archiefbeeld: Animal Rights) vergroot

Opnieuw is er op een nertsenbedrijf een besmetting met corona vastgesteld. Het gaat om een nertsenbedrijf in Westerbeek, in de gemeente Sint-Anthonis, met 1100 moederdieren. De dieren op het bedrijf worden zo spoedig mogelijk geruimd.

De besmetting is ontdekt nadat pups waren getest voor vervoer naar een andere locatie, meldt het ministerie van Landbouw. Sinds 10 juli mogen onder strikte voorwaarden opgroeiende pups met het oog op dierenwelzijn, verplaatst worden naar leegstaande (niet eerder geruimde) locaties. Voor transport worden de pups getest.

In totaal zijn nu 25 nertsenbedrijven in Brabant en Limburg besmet verklaard. Ook de vorige besmetting werd vastgesteld op een bedrijf in Sint-Anthonis. Dat gebeurde woensdag in Ledeacker. Op de 24 bedrijven waar eerder het virus is vastgesteld, zijn alle dieren geruimd:

9 in Gemert-Bakel

7 in Sint Anthonis

3 in Venray

2 in Laarbeek

1 in Uden

1 in Deurne

1 in Nederweert

Aanscherping regels

Met het oog op de recent gevonden besmettingen hebben ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de sector pelsdierhouderij en deskundigen het hygiëneprotocol aangescherpt.

Ook is het OMT gevraagd advies te geven over de recente ontwikkelingen. Dit advies wordt spoedig verwacht.

Stoppersregeling

Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. Vanaf 2024 worden nertsenhouderijen in Nederland sowieso verboden.

