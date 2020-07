Coco blijkt Kippie: Ralph herkent zijn ‘huiskip’

Kippie bij Ralph thuis in de huiskamer (foto: Ralph Kwappenberg) vergroot

Hij herkende haar meteen, toen Ralph het verhaal van kip Coco en haar vriendje bokje Lars zag. Dat was Kippie, zijn kip Kippie! Twee weken geleden is ze ‘weggelopen’ uit de tuin van zijn huis in Eindhoven.

Janneke Bosch Geschreven door

Want weglopen, daar heeft Kippie nogal een handje van, vertelt Ralph. “We noemden haar Houdini. Ze wil gewoon niet opgesloten zijn.”

Kippie komt oorspronkelijk van de zorgboerderij in het Limburgse Thorn, waar Ralph werkt. “Als kuikentje kwam ze op de boerderij, in een doos met allemaal andere kuikens. Daar sprong ze al elke keer uit.”

Zorgboerderij

Op de zorgboerderij liep Kippie los rond. Ze kwam Ralph elke ochtend begroeten. Maar lopen op het asfalt is niet goed voor kippetjes. En Kippie kreeg last van haar linkerpootje. Ralph besloot haar te ‘ontvoeren’ en nam haar mee naar huis. Na een antibioticakuur knapte ze aardig op en bleef bij Ralph en zijn vrouw thuis in Eindhoven wonen.

Kippie kwam Ralph altijd begroeten op zijn werk bij de zorgboerderij (foto: Ralph Kwappenberg) vergroot

Ralph: “Ik mocht de kip houden. Ze belandde bij ons in de achtertuin.” En ze bleef de bijnaam Houdini eer aan doen. “Ze wandelde door het kattenluikje naar binnen. Sliep bij de kat op hetzelfde kussen.” Maar even zo vaak ging ze zomaar een blokje om. “Dan liep ze achter de poort uit. En kwam ze even later de voortuin weer in.”

"Kippie ging wandelen, maar kwam niet meer terug."

Tot een paar weken geleden. “Kippie ging wandelen. En kwam niet meer terug. We dachten dat iemand haar gejat had.” Tot het bericht van Coco en Lars voorbij kwam, en de puzzelstukjes voor Ralph en zijn vrouw op hun plek vielen. “Iemand heeft haar waarschijnlijk opgepakt en naar het opvangcentrum gebracht.”

Ralph herkende Kippie meteen toen hij de beelden zag. “Dat spelen met het bokje, die kopstootjes. Ze denkt gewoon dat ze kopjes krijgt. Onze kat deed dat precies zo!”

Kippie met de kat van wie ze altijd kopjes kreeg (foto: Ralph Kwappenberg) vergroot

Want bij dierenopvangcentrum Doornakkers in Eindhoven heeft Kippie of Coco, zoals ze inmiddels wordt genoemd, vriendschap gesloten met bokje Lars. En de harten van velen veroverd. Er zijn al tientallen reacties binnengekomen van mensen die het tweetal wel in huis willen nemen.

"Ze legt verdomd goede eieren!"

Ralph vindt het prima. Vanwege een aanstaande verhuizing was hij toch al op zoek naar een ander huis voor Kippie. “Maar het is echt een mensenkip. Je kunt haar niet met andere kippen in een ren stoppen. Dan wordt ze doodgepikt. Ze wil gewoon graag op schoot zitten en geaaid worden. Ze komt binnen en eet een chipje mee. En ze legt verdomd goede eieren.”

Maandag gaat Ralph het voer dat ze nog voor Kippie thuis hebben staan, afgeven bij Doornakkers. “En als ze haar nu echt niet kunnen plaatsen, dan haal ik haar weer op en laat ik haar bij de zorgboerderij weer los.” Maar, dan kan bokje Lars niet mee. Dus als het illustere duo bij elkaar wil blijven, moeten ze hopen op een ander nieuw thuis.

Kippie met haar nieuwe vriendje Lars vergroot

Voor wie niet genoeg kan krijgen van Kippie, Ralph heeft een compilatie gemaakt van haar leven thuis in Eindhoven.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: