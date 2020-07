Coronanieuws: Belgen houden zich niet aan Nederlandse regels

De intensive care van het MMC (foto: Pauline Jongenelen). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Sandra Kagie & Malini Witlox Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

Philips denkt in de tweede helft van dit jaar weer te kunnen groeien. Afgelopen kwartaal bleven omzet en winst nog achter bij vorig jaar.

Er liggen volgens het ROAZ maandag nog vijftien coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

De kans is groot dat nertsenhouderijen na half augustus alsnog preventief worden geruimd.

De marathon in Eindhoven wordt een jaar uitgesteld.

Op de ic's in ons land lagen zondag nog zeventien mensen met coronavirus.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

19.24

De veiligheidsregio's merken ook dat toeristen uit de buurlanden de Nederlandse coronaregels niet goed kennen. Zo vormen Belgen te grote groepen.

"In België mag je met maximaal vijftien mensen uit je sociale omgeving bij elkaar zijn. Dat noemen ze de 'bubbel.' Mensen uit zo'n bubbel hoeven ook geen afstand te houden. Maar in Nederland geldt de afstandsregel voor iedereen die niet tot één huishouden behoort. We moeten dagelijks groepen Belgen uit elkaar halen", aldus een woordvoerster. Er zijn voor zover bekend nog nauwelijks boetes uitgedeeld aan buitenlandse toeristen.

19.22

Het Veiligheidsberaad constateert dat de drukte in supermarkten de laatste weken toeneemt. Klanten komen ook vaker samen met anderen boodschappen doen. Het wordt daardoor steeds lastiger om op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven.

"De regels zijn niet veranderd, maar het gedrag van de klanten wel. Handhaven in supermarkten heeft nu geen prioriteit, maar we raden iedereen dringend aan om de richtlijnen wel in acht te nemen. Dus alleen boodschappen doen, een karretje gebruiken, op afstand blijven van elkaar en van winkelpersoneel en kleine kinderen niet door de winkel laten rennen", zegt een woordvoerster van het beraad. Winkels waar het veel te druk is, kunnen een boete krijgen.

19.10

Nederlanders pakken door de uitbraak van het nieuwe coronavirus veel vaker de fiets, merkt Google. Zij vragen de helft meer fietsroutes op via het kaartprogramma van het internetbedrijf vergeleken met februari.

Ook wereldwijd vroegen mensen de afgelopen maanden meer fietsroutes op. Google zag een toename van 69 procent. Nederland is een van de drie landen waar de meeste fietsroutes worden aangevraagd. Google meldt niet om hoeveel aanvragen het precies gaat.

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens merkte eerder ook al op dat mensen vaker de fiets zijn gaan pakken sinds half maart, toen de coronamaatregelen van kracht werden. Nederlanders gingen minder vaak op pad voor hun werk of een andere praktische reden en juist meer voor een recreatief rondje. Daarbij hielp het volgens de onderzoekers dat het goed fietsweer was qua wind en zon.

17.50

Het regent op social media klachten over de Tilburgse Kermis. Het zou er te druk zijn en er zou te weinig afstand worden gehouden. Maar dat beeld klopt volgens de gemeente Tilburg niet helemaal met hoe het er in het echt aan toegaat.

“Kinderen tot achttien jaar en huishoudens hoeven geen afstand te houden. Dan kan het druk ogen op bepaalde plekken. Ik kan me voorstellen dat dat een zorgelijk beeld geeft, maar mensen moeten ook naar de andere kant van het verhaal kijken.”

16.19

Het coronavirus is op een paar plekken in Nederland opgelaaid, maar dat leidt tot nu toe nog niet tot een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Onder meer in Hillegom en Goes zijn de laatste dagen opvallend veel coronabesmettingen vastgesteld.

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft stabiel, net onder de honderd. Momenteel behandelen de ziekenhuizen 97 patiënten. Van hen liggen 16 op de intensive care en 81 op de verpleegafdelingen. Op zondag waren dat respectievelijk 17 en 76 coronapatiÙnten.

16.00

Het coronavaccin dat aan de Universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, is volgens de eerste onderzoeksresultaten veilig en roept een krachtige reactie van het immuunsysteem op. De onderzoekers spreken in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet van "veelbelovende vroege resultaten". Nederland heeft het vaccin onlangs al vooruitbesteld.

Het is in deze fase van het onderzoek nog te vroeg om te zeggen of het kandidaatvaccin mensen effectief beschermt tegen het virus. Uit de studie onder ruim duizend gezonde volwassenen blijkt wel dat het vaccin het immuunsysteem activeert, zoals de bedoeling is.

15.52

Roompot Vakantieparken heeft in Cadzand-Bad tijdelijk een vakantiehuis uit de verhuur gehaald na een coronamelding. Twaalf van de vijftien leden van een Belgische familie uit Ledegem in West-Vlaanderen, die in de villa verbleven, zijn positief getest op het virus.

De Belgische gezondheidsautoriteit Sciensano heeft volgens de veiligheidsregio Zeeland maandag vastgesteld dat de familie de besmetting in België heeft opgelopen, al voor het vertrek naar het vakantiepark in Zeeuws-Vlaanderen.

De familie informeerde Roompot nadat zij positief getest waren.



14.09

De Marathon Eindhoven wordt een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. Het zou dit jaar de 37ste editie van het evenement zijn. Deze wordt nu gehouden op 9 en 10 oktober 2021.

Ook in Rotterdam gaat de marathon dit jaar definitief niet door, zo werd maandag duidelijk. Het hardloopevenement in de Maasstad was door de coronacrisis al verplaatst van 5 april naar 25 oktober, maar ook op die datum gaat het evenement niet door. In Rotterdam is de marathon nu verplaatst naar 11 april 2021.

14.45

De Unie van Waterschappen geeft graag een aantal tips aan iedereen die door corona liever in eigen land vakantie viert en hierbij voor het eerst het water opgaat.

Wachten op privacy instellingen...

13.21

Een nieuwe behandeling kan het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus volgens de eerste onderzoeksresultaten mogelijk fors verlagen. De kans dat patiënten na een behandeling met SNG001 ernstige klachten krijgen, zou 79 procent lager liggen dan bij de controlegroep. Synairgen, het bedrijf achter de behandeling, denkt dat sprake kan zijn van een doorbraak.

Aan de proef in het Verenigd Koninkrijk deden zo'n honderd patiënten mee. Het gaat om een relatief kleine testgroep en de onderzoeksresultaten zijn nog niet beoordeeld door onafhankelijke deskundigen.

13.18

De brancheorganisatie van de Nederlandse nertsenhouders is het niet eens met het advies aan het kabinet om alle nertsenfokkerijen in Nederland te ruimen als er na half augustus nieuwe coronabesmettingen op nertsenhouderijen worden gemeld.

"Wij zijn en blijven tegen het ruimen van gezonde nertsenhouderijen. Laten we vooral hopen dat de tot nu toe genomen maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen en waar wij mee hebben ingestemd, het gewenste effect zullen hebben," zegt Wim Verhagen, directeur van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) in een reactie.

13.13

Een lokale uitbraak van het coronavirus in Hillegom is groter geworden. Inmiddels worden 23 gevallen aan het onderzoek gelinkt. "Mogelijk heeft het virus zich verspreid doordat mensen met milde klachten zich niet hebben laten testen en bijvoorbeeld zijn blijven werken", laat de regionale GGD weten. Een café in Hillegom is waarschijnlijk de bron van de uitbraak.

13.00

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment vijftien coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er net zoveel als een week geleden. Van hen liggen er drie op de intensive care, twee minder dan een week geleden, zo laat een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maandag weten.

Ook liggen er 27 mensen in Brabantse ziekenhuizen die ervan worden verdacht het coronavirus onder de leden te hebben. Dat zijn er zes minder dan een week geleden. Eén van deze 27 patiënten ligt op de intensive care, alle anderen op een normale verpleegafdeling.

12.59

Winkelstraten zijn de afgelopen week iets minder druk geweest dan in de week ervoor. Dat meldt onderzoeksbureau RMC op basis van passantentellingen. Ondanks dat de zomervakantie is aangebroken, hebben de thuisblijvers en de voorzichtig terugkerende toeristen er nog niet voor gezorgd dat het veel drukker is geworden in de winkelstraten, aldus RMC.

Volgens RMC daalde het aantal passanten vorige week gemiddeld met 2,1 procent in vergelijking met de week daarvoor. De druktecijfers liggen nog altijd veel lager dan normaal.

12.44

Geen Roze Maandag vandaag op de kermis in Tilburg, vanwege corona uiteraard. Maar volgens voormalig kermiswethouder Erik de Ridder is het 'vandaag ook gewoon een prima dag om stil te staan bij naastenliefde, accepatatie en diversiteit'.

Wachten op privacy instellingen...

12.23

KLM, Corendon, Transavia en TUI hebben tijdens de coronacrisis ongevraagd vouchers aangeboden zonder keuze voor terugbetaling of een andere vlucht. Ook hebben ze passagiers die bezwaar maakten tegen de vouchers niet de optie geboden om hun geld terug te krijgen. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maandag aan de Tweede Kamer op basis van een onderzoek door de Inspectie voor de Luchtvaart en Leefomgeving (ILT).

De vier Nederlandse maatschappijen hebben hun beleid inmiddels aangepast bij alle annuleringen. Passagiers krijgen weer de keuze tussen terugbetaling, een vervangende vlucht of een voucher en passagiers die onvrijwillig een voucher hebben ontvangen, krijgen alsnog hun geld terug.

11.25

Als er na half augustus nieuwe besmettingen op nertsenhouderijen worden gemeld, moet het kabinet overgaan op het preventief ruimen van alle bedrijven in de sector. Dat adviseren de experts van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z). Voorwaarde is wel dat het coronavirus onder mensen tegen die tijd ongeveer hetzelfde is als half juli.

Dat melden de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat mee in het advies, laten de ministers weten. Tot nu toe zijn er 25 nertsenfokkerijen bekend met een besmetting. Hiervan zitten de meeste (21) in Brabant en vier in Limburg.

LEES OOK: Kans groot dat nertsenhouderijen na half augustus alsnog preventief worden geruimd

11.15

PSV is maandag met 27 spelers begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De nieuwe trainer Roger Schmidt en zijn selectie kregen applaus van de 250 aanwezige supporters op sportcomplex De Herdgang in Eindhoven. Meer fans waren vanwege de maatregelen rond het coronavirus niet welkom.

De selectie van PSV ziet er nu nog nagenoeg hetzelfde uit als toen het seizoen in maart definitief werd stilgelegd.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

10.46

Roompot Vakantieparken heeft in Zeeland een vakantiehuis uit de verhuur gehaald na een coronamelding. Twaalf van de vijftien leden uit een Belgische familie, die in de villa verbleven, zijn positief getest op het virus. Het park heeft telefonisch contact met de familie opgenomen nadat die vorige week zondag voortijdig uit Cadzand-Bad was vertrokken.

"De villa is volledig gedesinfecteerd en geventileerd en nu, na een week, weer in gebruik genomen", aldus een woordvoerder. Volgens hem is uit navraag, onder meer bij de GGD's, gebleken dat er geen andere gasten of medewerkers van het park besmet zijn geraakt. Hij spreekt van 'een geïsoleerd geval'. Het park heeft een coronaprotocol dat uit meer dan tachtig pagina's bestaat.

10.44

Vakbond FNV heeft er bij minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op aangedrongen de cateringsector ook na de zomer financieel te blijven ondersteunen. Cateraars hebben hun werk in het onderwijs, de luchtvaart en in bedrijfsrestaurants zien stilvallen nu veel mensen thuiswerken.

De vakbond verwacht dat een kwart van het aantal banen, zo'n 4000 tot 5000, voorgoed verdwijnt en dat de omzetten in de cateringsector nooit meer het niveau van voor de coronacrisis zullen bereiken. FNV wil daarom een NOW-3 regeling met noodmaatregelen voor de ruim 150 cateringbedrijven met in totaal 17.000 medewerkers.

7.55

De EU-leiders hebben na een nacht doorhalen nog geen akkoord bereikt over de meerjarenbegroting en het daaraan gekoppelde coronafonds. Volgens premier Mark Rutte was de top vannacht 'heel erg dicht' bij een mislukking. "Het zag er een paar keer niet goed uit", zei hij na afloop. Er was een 'moment dat ik dacht: het is over'.

EU-president Charles Michel heeft de onderhandelingen geschorst. Hij wil maandagmiddag om vier uur verdergaan en een nieuw compromisvoorstel presenteren. De toestand is nu volgens Rutte 'wat hoopvoller'. "Er zit wel wat schot in de zaak is mijn indruk", zo zei hij.

07.18

Philips denkt in de tweede helft van dit jaar weer te kunnen groeien. Het technologieconcern zei dat bij de bekendmaking van de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar. In dat kwartaal bleven omzet en winst door het coronavirus achter bij vorig jaar.

Voor heel het jaar denkt Philips nu aan een 'bescheiden' groei. Philips verkocht, net als in de eerste drie maanden, meer CT-scanners, beademingsapparatuur en systemen waarmee patiënten in de gaten worden gehouden. Van die producten, die voor de behandeling van coronapatiënten nodig zijn, werd de productie ook opgeschroefd.

Tegelijkertijd besloten ziekenhuizen in veel delen van de wereld de installatie of bestelling van andere producten uit te stellen.

07.00

De meeste ziekenhuizen waren financieel gezond aan het begin van dit jaar, maar die buffers zijn waarschijnlijk niet genoeg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zonder de onlangs toegezegde financiële steun komen de meeste ziekenhuizen in de problemen. Dat stelt Ruud Plu, directeur van Intrakoop, een grote inkoopcoöperatie van de zorg. Intrakoop analyseerde met accountants 66 jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen over 2019.

03.30

Het farmaceutische bedrijf AstraZeneca en de Oxford Universiteit delen maandag met de buitenwereld hoe hun onderzoek naar een mogelijk coronavaccin ervoor staat. Dat doen ze in wetenschapsblad The Lancet. Hun middel is het meest vergevorderde dat besmetting met het coronavirus moet voorkomen. Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië driehonderd miljoen doses besteld, ook al is het nog niet zeker of het werkt en of het veilig is.

00.15

Het coronadashboard, waarop de belangrijkste data van de epidemie worden verzameld, geeft onvolledige cijfers weer. Sinds begin deze maand zijn er ruim 264 besmettingen te weinig gemeld, schrijft NRC. Het dashboard meldde 1390 nieuwe besmettingen in juli, terwijl er 1654 meldingen bij het RIVM binnenkwamen.

00.01

Nederlanders gingen tijdens de 'intelligente lockdown' meer online winkelen en lijken die gewoonte vast te houden. Het aantal betalingen via iDEAL stijgt sowieso al jaren, maar kreeg tijdens de gedeeltelijke lockdown een extra impuls. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van de Betaalvereniging Nederland.