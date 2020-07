Coronanieuws: PSV begint voorbereiding nieuw seizoen met maar 250 fans langs de lijn

Foto: Job Willemse. vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Philips denkt in de tweede helft van dit jaar weer te kunnen groeien. Afgelopen kwartaal bleven omzet en winst nog achter bij vorig jaar.

De kans is groot dat nertsenhouderijen na half augustus alsnog preventief worden geruimd.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt in België fors toe.

Op de ic's in ons land lagen zondag nog zeventien mensen met coronavirus.

11.25

Als er na half augustus nieuwe besmettingen op nertsenhouderijen worden gemeld, moet het kabinet overgaan op het preventief ruimen van alle bedrijven in de sector. Dat adviseren de experts van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z). Voorwaarde is wel dat het coronavirus onder mensen tegen die tijd ongeveer hetzelfde is als half juli.

Dat melden de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat mee in het advies, laten de ministers weten. Tot nu toe zijn er 25 nertsenfokkerijen bekend met een besmetting. Hiervan zitten de meeste (21) in Brabant en vier in Limburg.

11.15

PSV is maandag met 27 spelers begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De nieuwe trainer Roger Schmidt en zijn selectie kregen applaus van de 250 aanwezige supporters op sportcomplex De Herdgang in Eindhoven. Meer fans waren vanwege de maatregelen rond het coronavirus niet welkom.

De selectie van PSV ziet er nu nog nagenoeg hetzelfde uit als toen het seizoen in maart definitief werd stilgelegd.

10.46

Roompot Vakantieparken heeft in Zeeland een vakantiehuisje uit de verhuur gehaald en volledig ontsmet nadat twaalf mensen uit een Belgische familie positief waren getest op het coronavirus. Het park was gewaarschuwd door de groep die de vakantiewoning in Cadzand-Bad had gehuurd.

Een Belgisch echtpaar vierde met kinderen en kleinkinderen een gouden huwelijksfeest in het park. Ze denken corona te hebben opgelopen tijdens hun vakantie in Zeeland. Of het ook werkelijk de bron is, moet volgens Omroep Zeeland nog blijken uit medisch onderzoek.

Het Zeeuwse vakantiepark ligt bij het strand en heeft een recreatiemeer en tientallen luxe villa's.

10.44

Vakbond FNV heeft er bij minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op aangedrongen de cateringsector ook na de zomer financieel te blijven ondersteunen. Cateraars hebben hun werk in het onderwijs, de luchtvaart en in bedrijfsrestaurants zien stilvallen nu veel mensen thuiswerken.

De vakbond verwacht dat een kwart van het aantal banen, zo'n 4000 tot 5000, voorgoed verdwijnt en dat de omzetten in de cateringsector nooit meer het niveau van voor de coronacrisis zullen bereiken. FNV wil daarom een NOW-3 regeling met noodmaatregelen voor de ruim 150 cateringbedrijven met in totaal 17.000 medewerkers.

7.55

De EU-leiders hebben na een nacht doorhalen nog geen akkoord bereikt over de meerjarenbegroting en het daaraan gekoppelde coronafonds. Volgens premier Mark Rutte was de top vannacht 'heel erg dicht' bij een mislukking. "Het zag er een paar keer niet goed uit", zei hij na afloop. Er was een 'moment dat ik dacht: het is over'.

EU-president Charles Michel heeft de onderhandelingen geschorst. Hij wil maandagmiddag om vier uur verdergaan en een nieuw compromisvoorstel presenteren. De toestand is nu volgens Rutte 'wat hoopvoller'. "Er zit wel wat schot in de zaak is mijn indruk", zo zei hij.

07.18

Philips denkt in de tweede helft van dit jaar weer te kunnen groeien. Het technologieconcern zei dat bij de bekendmaking van de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar. In dat kwartaal bleven omzet en winst door het coronavirus achter bij vorig jaar.

Voor heel het jaar denkt Philips nu aan een 'bescheiden' groei. Philips verkocht, net als in de eerste drie maanden, meer CT-scanners, beademingsapparatuur en systemen waarmee patiënten in de gaten worden gehouden. Van die producten, die voor de behandeling van coronapatiënten nodig zijn, werd de productie ook opgeschroefd.

Tegelijkertijd besloten ziekenhuizen in veel delen van de wereld de installatie of bestelling van andere producten uit te stellen.

07.00

De meeste ziekenhuizen waren financieel gezond aan het begin van dit jaar, maar die buffers zijn waarschijnlijk niet genoeg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zonder de onlangs toegezegde financiële steun komen de meeste ziekenhuizen in de problemen. Dat stelt Ruud Plu, directeur van Intrakoop, een grote inkoopcoöperatie van de zorg. Intrakoop analyseerde met accountants 66 jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen over 2019.

03.30

Het farmaceutische bedrijf AstraZeneca en de Oxford Universiteit delen maandag met de buitenwereld hoe hun onderzoek naar een mogelijk coronavaccin ervoor staat. Dat doen ze in wetenschapsblad The Lancet. Hun middel is het meest vergevorderde dat besmetting met het coronavirus moet voorkomen. Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië driehonderd miljoen doses besteld, ook al is het nog niet zeker of het werkt en of het veilig is.

00.15

Het coronadashboard, waarop de belangrijkste data van de epidemie worden verzameld, geeft onvolledige cijfers weer. Sinds begin deze maand zijn er ruim 264 besmettingen te weinig gemeld, schrijft NRC. Het dashboard meldde 1390 nieuwe besmettingen in juli, terwijl er 1654 meldingen bij het RIVM binnenkwamen.

00.01

Nederlanders gingen tijdens de 'intelligente lockdown' meer online winkelen en lijken die gewoonte vast te houden. Het aantal betalingen via iDEAL stijgt sowieso al jaren, maar kreeg tijdens de gedeeltelijke lockdown een extra impuls. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van de Betaalvereniging Nederland.