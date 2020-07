Hotels en vakantieparken weigerden geëvacueerde Nederlanders uit Wuhan

Bus met Nederlandse passagiers uit Wuhan bij vliegbasis Eindhoven (foto: Dave Hendriks / SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Hotels en vakantieparken wilden de eerste groep geëvacueerde Nederlanders uit het Chinese Wuhan die begin februari aankwamen op vliegbasis Eindhoven, niet opvangen. Ze waren bang voor imagoschade. Dat blijkt uit documenten in handen van Omroep Brabant. Daarom werd last minute het defensieterrein Huis ter Heide in Zeist als quarantainelocatie ingezet.

De parken en hotels, zo’n tien in totaal, waren bovendien bang om veel inkomsten mis te lopen, als ze zouden meewerken. De angst was dat kamers, bungalows of caravans niet meer verhuurd konden worden, omdat ‘gezonde bezoekers het park zouden mijden’.

‘Kun je niet maken’

Voor sommige parken kwam het verzoek simpelweg te laat. “Al onze huisjes waren al volgeboekt. Wij zijn maar een klein park”, vertelt de beheerder van twee vakantieparken, die ook door de gemeente Eindhoven zijn benaderd voor de opvang. “Dan kun je het niet maken om gasten af te gaan bellen.” Ze wil niet bij naam genoemd worden. Ze wil niet dat de parken worden geassocieerd dit nieuws.

Vijftien Nederlanders en twee Chinese partners werden begin dit jaar geëvacueerd uit de Chinese stad Wuhan. Die regio is het oorspronkelijke epicentrum van de coronapandemie. Op dat moment was er nog geen enkele besmetting in Nederland.

Opdracht teruggegeven

De evacuees vlogen vanuit China via Marseille naar Brussel en werden vanuit daar met een bus naar Eindhoven gebracht. Zij kwamen op zondag 2 februari aan op vliegbasis Eindhoven. Om te controleren of deze mensen besmet waren met het coronavirus en zo anderen konden besmetten, kregen ze meteen een medische check. Ook moesten zij veertien dagen in quarantaine.

De gemeente Eindhoven ging dus op zoek naar een quarantainelocatie, maar op vrijdag 31 januari moest Eindhoven concluderen dat het 'ondanks verwoede pogingen' niet was gelukt. “Daarom heeft de gemeente Eindhoven om de opdracht terug te geven aan het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)”, zo staat in de documenten.

De gemeente Eindhoven laat aan Omroep Brabant weten dat het niet blij was met de weigering: “Voor dat moment was het jammer, maar de ondernemers staan daarbij wel in hun recht, het was immers een verzoek.” De mogelijkheid om een park te vorderen vond de gemeente destijds ‘niet proportioneel’.

Last-minute

Uiteindelijk kwam pas op zondag 2 februari om precies 00.48 uur de bevestiging vanuit het ministerie en defensie dat de defensielocatie Huis ter Heide in Zeist akkoord was, zo is te lezen in een WhatsAppgroep over de repatriëring.

Alle evacués bleven één nacht in Zeist om tot rust te komen. Een deel van hen ging vervolgens in thuisquarantaine. Zeven van hen verbleven gedurende (een deel van) hun quarantaineperiode in het defensiegebouw. Uiteindelijk bleek niemand besmet te zijn met het virus. Een week later volgde een tweede, kleine repatriëring.

Omroep Brabant vroeg door middel van een WOB-verzoek ruim vijfhonderd overheidsdocumenten op over het begin van de coronacrisis. Dit is het eerste verhaal in een reeks over de aanloop naar de coronacrisis in onze provincie.

