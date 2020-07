Tilburg over kritiek op de kermis: ‘Wij doen ons stinkende best'

De Tilburgse Kermis vergroot

Het regent op social media klachten over de Tilburgse Kermis. Het zou er te druk zijn en er zou te weinig afstand worden gehouden. Maar dat beeld klopt volgens de gemeente Tilburg niet helemaal met hoe het er in het echt aan toegaat. “We snappen de zorgen van mensen, maar de nuance lijkt verloren te gaan”, laat woordvoerder Irma Galama weten.

"Plaatsvervangende schaamte als inwoner van Tilburg."

"Gemeente, gaan jullie ingrijpen: looprichting? Handhaven anderhalve meter? Crowdcontrol?"

"Bij de eerste golf was het carnaval, Tilburg gaat voor de tweede golf."

Zomaar een greep uit de reacties op Twitter die na het weekend rondgaan over de Tilburgse Kermis.

'Wij volgen alle coronaregels'

Galama noemt het een lastige situatie. “We hebben een zorgelijke periode achter ons liggen en corona is nog steeds onder ons. Maar wij volgen alle coronaregels vanuit het RIVM, alle richtlijnen voor de kermisexploitanten en al onze eigen protocollen voor de veiligheid.”

Een woordvoerster van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) benadrukt in een reactie dat "afstand houden onverminderd belangrijk is". Een oordeel over de gang van zaken op de kermis geeft het RIVM niet. "Dat is niet onze rol, het toezicht bij evenementen is aan de veiligheidsregio's."

Geen sprake van mensenmassa

Viroloog Ab Osterhaus zei eerder tegen Omroep Brabant dat de Kermis niet in de huidige vorm door had mogen gaan. Volgens de wetenschapper is het onverantwoordelijk dat de gemeente het aantrekkelijk maakt om in grote groepen bijeen te komen. De gemeente Tilburg is het niet eens met de context: "Hij heeft het over een grote mensenmassa, maar op de kermis is geen sprake van mensenmassa's. De hoeveelheid mensen is heel erg gereguleerd", zegt Galama.

Maximaal 4000 mensen mogen tegelijkertijd de kermis bezoeken en een online druktemeter adviseert of je wel of niet naar de Kermis kunt komen. “Als het ook maar te druk lijkt te worden, dus bij 85 procent van het toegestane aantal mensen, zeggen we dat mensen weg moeten blijven."

'We kunnen het niet alleen'

Ook op het houden van afstand is er kritiek. Maar op de kermis is het niet zoals het op internet lijkt, legt Galama uit: “Kinderen tot achttien jaar en huishoudens hoeven geen afstand te houden. Dan kan het druk ogen op bepaalde plekken. Ik kan me voorstellen dat dat een zorgelijk beeld geeft, maar mensen moeten ook naar de andere kant van het verhaal kijken.”

De woordvoerder geeft toe dat niet overal perfect afstand wordt gehouden. “Mensen passeren elkaar of staan stil bij een attractie. Maar er staan veel beveiligers die mensen meteen aanspreken als ze dat zien. We kunnen niet volledig voorkomen dat mensen nooit bij elkaar in de buurt komen. Het is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. We doen wat we kunnen doen, maar we kunnen het niet alleen.”

Aanpassingen

Waar nodig, worden aanpassingen gedaan. Sinds dit weekend ligt er bijvoorbeeld een rode loper die mensen van het ene kermisplein naar het andere leidt. Die vervangt de onduidelijke stickers op de grond. “Als de kermis echt draait zie je vaak dat dingen beter kunnen. En je weet niet wat we vandaag tegenkomen. Misschien kunnen we nog meer verbeteren.”

Galama noemt het jammer dat de nuance op internet lijkt te ontbreken. “Wij als organisatie doen ons stinkende best om de kermis mogelijk te maken. Het is ook nodig: de maatschappij vraagt om lucht en ruimte. Die proberen wij gereguleerd te bieden. Maar daarbij houden we ons wel aan alle spelregels. We staan nog steeds achter onze keuze.”

