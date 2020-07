24-jarige man meldt zich na mishandeling bejaarde bromfietser in Oisterwijk

Een 24-jarige man uit Moergestel heeft zich dinsdagmorgen op het politiebureau gemeld voor de mishandeling van een bejaarde man op een bromfiets in Oisterwijk, de dag ervoor. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en moest naar het ziekenhuis.

De man was op de fiets en kreeg maandagochtend rond kwart over acht woorden met de bejaarde bromfietser op het fietspad van de Moergestelseweg. Later kwamen ze elkaar weer tegen bij de spoorwegovergang, waar de bejaarde man moest wachten voor de slagbomen.