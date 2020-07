Peel wordt weer groen na grote natuurbrand, maar wild zie je er nog nauwelijks

Herdershond Max stuurt de schapen de juiste kant op (foto: Jan Peels). Deurnese Peel herstelt na grote natuurbrand (foto: Jan Peels). Volgende Vorige vergroot 1/2 Herdershond Max stuurt de schapen de juiste kant op (foto: Jan Peels).

De herders in de Deurnese Peel zien elk groen sprietje verschijnen dat uit de zwartgeblakerde grond naar boven komt. Zeven dagen per week, weer of geen weer, lopen ze met hun schapen door het gebied dat getroffen werd door de grootste natuurbrand van Nederland.

Op maandag 20 april brak de enorme brand in de Peel uit. De brand in de Deurnese Peel is de grootste natuurbrand ooit. Zeker 800 hectare bos ging verloren. Drie dagen later was de brand onder controle, maar er waren nog weken nodig om het vuur helemaal te bedwingen. Ook laaide het vuur zo nu en dan weer op.

"Ik zeg altijd dat ik ga grasmaaien als ik met de kudde de Deurnese Peel op ga."

Kasper Gielen loopt dinsdag met 350 schapen door het gebied dat op sommige plaatsen nog zwart is. "De schors van die boom is helemaal geblakerd, maar hij leeft nog wel", vertelt Kasper. "Toen we begonnen na de brand was alles zwart, maar het gras groeit heel snel. Ik zeg altijd dat ik ga grasmaaien als ik met de kudde de Deurnese Peel op ga."

De schapen die hij hoedt, zijn van Jan en Wilmie Mennen uit Helenaveen. "Wij werden ook geëvalueerd toen hier alles in brand stond", vertelt Wilmie. "Sinds dit jaar begrazen we met 700 fokschapen dit gebied voor Staatsbosbeheer. Het is prachtig als je 's ochtends om zes uur op pad gaat en de mist hangt hier nog boven de Peel. Als het warm wordt gaan we zelfs nog eerder de Peel in."

Prachtige beelden van de schapen op de Deurnese Peel:

Max is een van de zes honden waarmee de herders het veld in gaan. "Ze luisteren geweldig", zegt Kasper. Max rent haast onafgebroken rond de kudde en gaat alleen liggen als dat moet van Kasper.

"Ik zie hier zelfs op sommige plekken nog verbrande botten liggen van een ree."

"Ik zie weinig wild sinds de brand hier heeft gewoed, terwijl ik op andere plekken wel veel reeën zie", vertelt Wilmie. "Ik zie hier zelfs op sommige plekken nog verbrande botten liggen van een ree of zo", vult Kasper aan. Toch zijn de het met elkaar eens dat de natuur zich snel herstelt. "Er is in ieder geval al voldoende gras om hier elke dag met de schapen de Peel op te gaan.

Wilmie Mennen en Kasper Gielen (foto: Jan Peels). vergroot