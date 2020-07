Illegale housefeesten in coronatijd: politie gaat niet strenger handhaven

Archieffoto vergroot

De politie en het Veiligheidsberaad gaan niet strenger optreden tegen illegale housefeesten, ook niet nu het aantal coronabesmettingen juist onder jongeren sterk toeneemt. Ze noemen het 'eigen verantwoordelijkheid' van de mensen die zulke feesten bezoeken om de coronaregels in acht te nemen.

Ista van Galen Geschreven door

De afgelopen weken zijn er verschillende illegale feesten opgerold in Brabant. Zo verzamelden zich zaterdagnacht 150 mensen in een natuurgebied in Oosterhout en stonden er een week eerder 250 mensen een week te feesten in een natuurgebied in Prinsenbeek. Dit soort feesten is niet alleen illegaal, maar er wordt ook nauwelijks rekening gehouden met de afstandsregels.

De GGD West-Brabant en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) meldden dinsdag dat steeds minder mensen zich aan de coronaregels houden. Onder de nieuwste coronapatiënten zijn ook relatief veel jongeren. “Ze steken elkaar bijvoorbeeld aan op een feestje, als ze elkaar knuffelen of omhelzen omdat ze blij zijn elkaar weer te zien”, zei de GGD tegen Omroep Brabant.

Het Veiligheidsberaad, dat toeziet op handhaving van de coronaregels, laat desondanks weten dat er niet strenger hoeft te worden gehandhaafd bij illegale housefeesten. Deze staan volgens de woordvoerster namelijk los van corona. “Het is de eigen verantwoordelijkheid van mensen: houd afstand en vermijd drukte”, aldus de woordvoerster.

Boetes

Illegale feesten vinden meestal plaats in loodsen, tunnels of natuurgebieden en trekken vaak een paar honderd jongeren. Tijdens deze feesten staan jongeren met elkaar te dansen en te feesten. Bezoekers en organisatoren van illegale feestjes riskeren hoge boetes. Op het feest in Oosterhout zijn die niet uitgeschreven, omdat de feestgangers meewerkten en zonder problemen het feest beëindigden.

Maar als het gaat om het naleven van de coronaregels, wordt er niet extra gehandhaafd. Ook volgens de politie zijn mensen zelf verantwoordelijk om zich daaraan te houden. “Onze inzet is vooral bedoeld om overlast te beëindigen. Agenten mogen zelf de afweging maken om boetes te geven”, zegt de woordvoerder van de politie.

'Dat lijkt maar zo'

Het lijkt er ook op alsof sinds coronatijd in Nederland meer illegale feesten worden gepland. Maar de politie is het niet eens met die constatering. “Vanuit onze ervaring weten we dat deze feesten van alle jaren zijn en volgens ons zijn het er niet meer geworden door corona. Er is nu alleen meer aandacht voor, dus dan lijkt dat zo”, stelt de woordvoerder.

