Grote zoekactie naar Bert de Laat (69) uit Made, natuurgebied met vrijwilligers uitgekamd

Familie, vrienden en 'vage kennissen' hebben dinsdag een spontane zoekactie naar Bert de Laat gedaan. De 69-jarige man uit Made wordt al een week vermist. Ze zochten 's middags en 's avonds in een natuurgebied tussen Hooge Zwaluwe en Oud-Drimmelen.

“We hopen natuurlijk nog steeds van niet, maar we denken dat hij wil eindigen op de plek waar het voor hem begon”, vertelt schoonzoon Jeroen Ligtvoet. “Hij is daar ergens geboren, dus we denken dat hij mogelijk daar naartoe is gegaan.”

'Zoveel mensen wilden iets doen' Volgens Jeroen zochten er ongeveer 45 tot 50 mensen naar zijn schoonvader. Ze zijn rond half 9 's avonds gestopt. Bert is niet aangetroffen. Volgens zijn schoonzoon heeft het wel een bruikbare tip opgeleverd, maar daar kan hij verder nog niets over kwijt.

“De zoekactie is vanmiddag heel spontaan ontstaan via Facebook en verschillende WhatsApp-groepen”, zegt Jeroen. “We stonden er echt van te kijken dat zoveel mensen iets wilden doen.”

Er hebben alleen vrijwilligers gezocht, maar volgens hem was er wel nauw contact met de politie. Er zullen later pas officiële zoekacties met bijvoorbeeld ook speurhonden zijn.

Vertrokken in kleine witte auto

Bert de Laat vertrok vorige week dinsdag aan het begin van de avond in zijn kleine witte elektrische Mitsubishi. Hij ging wel vaker met het wagentje met kenteken RG-276-N in de polder rijden, dus zijn familie sloeg in eerste instantie niet direct alarm. Een dag later gebeurde dit wel, toen hij nog steeds niet terug was.