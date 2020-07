Boer Sjaak is klaar voor actie: 'Het is vechten tegen de bierkaai, maar we kunnen niks anders'

Boer Sjaak uit Wanroij gaat vandaag actievoeren. (Archieffoto: Omroep Brabant) vergroot

"Het is vechten tegen de bierkaai, maar we kunnen niks anders." Dat zegt boer Sjaak Wijnen uit Wanroij woensdagochtend over de actie die hij en zijn collega's later vandaag voeren bij het RIVM in Bilthoven. Daar gaan de boeren protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet, waaronder de nieuwe veevoerregels. Ook vanuit onze provincie zullen boeren vanaf verschillende verzamelplekken naar De Bilt rijden.

Een van de verzamelplekken in Brabant is het bedrijf van Sjaak in Wanroij. Hij verwacht zijn collega's rond een uur of tien. Met de tractor op pad mag niet dus de plannen om heel vroeg op pad te gaan richting Bilthoven zijn wat bijgesteld. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft boeren nu opgeroepen per auto naar het boerenprotest te komen.

Sjaak beaamt woensdag in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio dat de sympathie voor de boeren de afgelopen maanden is afgenomen door alle protesten. "Maar het gaat over je eigen boterham", zegt hij. "Je ziet het nu ook weer, in deze coronacrisis. Iedereen wordt gecompenseerd, behalve wij. Ik ben er wel klaar mee."

'Een keer verstand krijgen'

De boer uit Wanroij hoopt met de actie woensdag te bereiken dat minister Carola Schouten van Landbouw 'een keer verstand krijgt', zo zegt hij. Ze kijkt volgens hem maar één kant uit, niet die van de boeren. En dat is wat hem betreft niet de juiste manier van politiek bedrijven.

Dat de boeren vandaag bij hun protest op een ontvangst door het leger kunnen rekenen, maakt hem niet uit. "Ze zullen toch niet gaan schieten", zegt hij lachend. Zo'n veertig militairen staan op verzoek van de burgemeester van De Bilt, waar Bilthoven onder valt, klaar. Met vrachtwagens hebben ze straten afgesloten. Dit vanwege de onvoorspelbaarheid van de protesten. Bij eerdere boerenprotesten werden in Den Haag ook al legervrachtwagens ingezet.

Waarschuwing ANWB

De ANWB waarschuwt weggebruikers woensdagochtend in heel het land voor mogelijk forse hinder tijdens het boerenprotest. Eerdere acties leidden tot erg veel overlast voor het verkeer met urenlang oponthoud. Ga je de weg op houd dan de verkeerssituatie nauwlettend in de gaten, zo luidt het advies.

Rond kwart voor tien geeft Rijkswaterstaat aan dat verkeer op de snelwegen A2 en A27 richting Bilthoven rekening moet houden met vertraging door boeren die langzaam op weg zijn naar Bilthoven.

Speelgoedtrekkers

Vanuit Flevoland zijn rond halfnegen al zo'n honderd boeren uit het oosten en noorden van het land vertrokken richting Bilthoven. Veel boeren hebben, nu ze niet met de tractor op pad mogen, speelgoedtrekkers op het dak van hun auto gebonden. Onderweg willen ze toeterend aandacht vragen voor de actie.

Enkele demonstrerende boeren die over de A28 bij Zwolle reden, hebben daar een bekeuring gekregen omdat ze te langzaam reden. Volgens de politie brachten ze de verkeersveiligheid in gevaar. De minimumsnelheid op de snelweg is 60 kilometer per uur.

