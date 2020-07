Anti-drugsboodschap Roosendaal: 'Eindig niet in een tandartsstoel van de onderwereld'

De martelkamer met tandartsstoel. vergroot

"Je wilt natuurlijk niet eindigen in een tandartsstoel van de onderwereld." Op haar website geeft de gemeente Roosendaal een kraakheldere boodschap af: dealen is geen baantje waar je zomaar mee kunt stoppen en met enkel een pilletje slikken hou je de gruwelijke onderwereld al in stand. Om die gruwelijkheid te onderstrepen, worden foto's gebruikt van de martelkamer met tandartsstoel die onlangs in een zeecontainer in Wouwse Plantage werd ontdekt.

De martelkamer van de onderwereld in Wouwse Plantage was een ontdekking die velen schokte. Handboeien met haken vastgeschroefd aan de wanden, gereedschap bedoeld om angst aan te jagen en te folteren en dan, in het midden van een van de containers, een tandartsstoel om mensen in vast te houden. "Fucking Hell!", riep een van de agenten van de Dienst Speciale Interventies, op het moment dat hij tijdens de inval ook een flinke stapel politie-uniformen ontdekte.

In verschillende zeecontainers waren gevangeniscellen ingericht. De 'kamer met de tandartsstoel' was zonder twijfel de meest opvallende.

En die even bizarre als confronterende ontdekking wordt nu gebruikt om jongeren te waarschuwen: blijf uit de buurt van drugscriminelen. In de tekst op de website van de gemeente Roosendaal, met als kop 'Slikken. slikken. slikken en de rest kan stikken' staat onder meer: "Je beseft het misschien niet, maar hoe onschuldig dat ene pilletje ook lijkt, zo erg zijn de praktijken die erachter schuilgaan. (...) Misschien is je drugsdealer een toffe gozer, maar het netwerk waarin hij zit zeker niet."

'Denk na voor je jezelf laat verleiden'

Dan beschrijft de gemeente de gevonden martelkamers, compleet met foto's van de zeecontainers en een link naar de beelden van de politie-inval. "Vergis je niet, met elke pil die je neemt hou je dit in stand."

En er is er nog een keiharde boodschap die moet voorkomen dat jongeren zich bezig gaan houden met dealen. "Wanneer je begint als drugsdealer, kom je niet zomaar meer uit het criminele circuit. Denk daarom goed na voordat je je laat verleiden."

Jongeren die al in de criminele wereld zitten en eruit willen, wordt geadviseerd ouders, een vertrouwenspersoon, maatschappelijk werker of de politie in te lichten. "Je wilt natuurlijk niet straks eindigen in een tandartsstoel (die van de onderwereld)."

Dit gereedschap werd gevonden bij de martelkamer. vergroot

'Slikken. Slikken. Slikken. En de rest kan stikken.' Dat is de slogan van een anti-drugscampagne die jongeren moet weerhouden van het gebruiken van drugs. De campagne moet jongeren ervan bewust maken dat drugsgebruik de onderwereld in stand houdt en dat kiezen voor een criminele carrière geen goed idee is.

De tandartsstoel speelt in de campagne verder geen rol. Op de vraag waarom er op de website wel heel nadrukkelijk aan de martelkamers in Wouwse Plantage wordt gerefereerd, geeft de gemeente aan: "Omdat het de harde realiteit is van dit moment, in Brabant. De andere kant van de vermeende glitter & glamour van veel geld, dure kleding en snelle auto’s."

