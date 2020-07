80 voormalige militairen en oud-politieagenten gaan zoeken naar vermiste Bert de Laat

Deze foto van Bert de Laat staat op de website van de politie. vergroot

Tachtig oud-militairen en voormalige politieagenten starten vrijdag een zoekactie naar de vermiste Bert de Laat (69) uit Made. Het gaat om vrijwilligers van het Veteranen Search Team, meldt de politie.

Ze gaan in een groot gebied van Zevenbergen tot Geertruidenberg zoeken naar Bert de Laat en naar de witte elektrische Mitsubishi, waar de vermiste man vaker mee door de polder bij Made reed.

Het zoekteam bestaat uit vrijwilligers. Het team wordt alleen ingezet op verzoek van de politie. Door hun training als militair of agent hebben de vrijwilligers 'een andere kijk' op het terrein waar ze zoeken dan teams van bijvoorbeeld vrienden en familie.

Dennis van der Kraats is voorzitter van het Veteranen Search Team. "We vormen één lange linie met mensen. We doorzoeken echt iedere vierkante meter van het gebied. Als we niets vinden, is het ook niet tevergeefs. Dan weet je in ieder geval nagenoeg zeker dat De Laat niet in dat gebied is."

Er wordt zowel met voertuigen als te voet gezocht. "We kijken naar specifieke sporen. Als we denken dat we iets gevonden hebben, schakelen we de politie in."

Vertrokken in kleine witte auto

Bert de Laat vertrok vorige week dinsdag aan het begin van de avond in zijn auto. Hij ging wel vaker met het wagentje met kenteken RG-276-N in de polder rijden, dus zijn familie sloeg in eerste instantie niet meteen alarm. Een dag later gebeurde dit wel, toen hij nog steeds niet terug was.

De Laat is volgens zijn schoonzoon zwaar depressief. De coronatijd en alle maatregelen vallen hem erg zwaar. De medicijnen die hij al tien jaar slikt, heeft hij niet meegenomen toen hij vertrok.

