26e nertsenbedrijf besmet met corona, nu in Oploo

Bij een nertsenbedrijf in Oploo is het coronavirus vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw maandagochtend bekendgemaakt. In totaal zijn nu 26 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. De 25 bedrijven waar eerder een coronabesmetting werd vastgesteld, zijn allemaal geruimd. Ook het bedrijf in Oploo, gemeente Sint-Anthonis, zal zo snel mogelijk worden geruimd.

Sandra Kagie Geschreven door

Het bedrijf telt 3500 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door middel van het 'early warning monitoringssysteem' waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus.

In totaal zijn nu 26 nertsenbedrijven in Brabant en Limburg besmet verklaard. Ook de vorige besmetting werd vastgesteld op een bedrijf in de gemeente Sint Anthonis. Dat gebeurde op 17 juli in Westerbeek. Op deze en 24 andere bedrijven waar het virus eerder is vastgesteld, zijn alle dieren geruimd:

9 in (gemeente) Gemert-Bakel

8 in Sint Anthonis

3 in Venray

2 in Laarbeek

1 in Uden

1 in Deurne

1 in Nederweert

Met het oog op de recent gevonden besmettingen hebben ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de sector pelsdierhouderij en deskundigen het hygiëneprotocol aangescherpt. Ook geldt er een landelijk vervoersverbod en wordt door de Faculteit Diergeneeskunde diepgaander onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsroutes.

Stoppersregeling

Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. Vanaf 2024 worden nertsenhouderijen in Nederland sowieso verboden.