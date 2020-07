Bewoner azc Budel valt beveiliger aan en steekt hem met een tafelmes

Het azc in Budel (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Een bewoner van het asielzoekerscentrum in Budel heeft maandagnacht een beveiliger aangevallen. Het slachtoffer probeerde bewoners uit elkaar te halen bij een massale vechtpartij en werd gestoken met een tafelmes, zo meldt de politie. De beveiliger raakte niet gewond.

In het asielzoekerscentrum in Budel gingen zo'n vijftien bewoners met elkaar op de vuist. Eerder bracht de politie naar buiten dat het ging om ruim honderd vechtersbazen. Maar uiteindelijk blijken er volgens een woordvoerder veel minder mensen daadwerkelijk 'fysiek' met elkaar in gevecht te zijn geweest. Er waren volgens hem ook veel toeschouwers.

Aanleiding onduidelijk

De achtergrond van de vechtpartij is nog niet duidelijk, zo laat de politiewoordvoerder dinsdagochtend weten. "We doen onderzoek naar de toedracht en zijn ook heel benieuwd naar de aanleiding." Ook een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt dinsdagochtend niet te weten wat de aanleiding voor de vechtpartij is geweest.

Volgens hem is de vechtpartij ontstaan in het deel van het azc waar de mensen na aanmelding in eerste instantie terechtkomen. Het gaat dan om een zogenoemde centrale ontvangstlocatie, een col. Bij de vechtpartij raakten vier bewoners van het azc lichtgewond. Ze liepen snijwonden op. Ook deze lijken veroorzaakt te zijn door tafelmessen. Een van de vier gewonde bewoners is volgens het COA naar het ziekenhuis gebracht. De anderen zijn in het azc behandeld aan hun verwondingen.

Aangifte

Er is een verdachte aangehouden, een 25-jarige man én bewoner van het azc. Hij wordt ervan verdacht de beveiliger aan te hebben gevallen. De beveiliger heeft aangifte tegen hem gedaan. Het gat niet om het medewerker van het COA, maar om een beveiliger van het bedrijf Trigion.

De politie gaf eerder al aan rekening te houden met meer aanhoudingen. De vechtpartij werd rond vier uur gemeld. Rond half zes was het weer rustig op het azc.

Uitbreiding aantal opvangplekken?

In het azc in Budel kunnen zo'n vijftienhonderd mensen worden opgevangen. Die plekken zijn momenteel volgens het COA vrijwel allemaal bezet. Sowieso kijkt het COA volgens een woordvoerder in heel Nederland naar de mogelijkheden om het aantal opvangplekken uit te breiden. Zo ook in Budel. Deze vraag is dan ook gesteld aan de gemeente Cranendonck waar Budel onder valt.

Eerder gaf burgemeester Roland van Kessel hierover al aan dat de overlast van een groep zogenoemde 'veiligelanders' moet worden aangepakt voordat hij wilde praten over extra bedden. "Een incident als dit helpt dan niet mee", zegt het COA dinsdag. "We willen daarom goed in beeld krijgen wie er bij de vechtpartij betrokken waren."

Hoe de burgemeester hier nu over denkt, is niet duidelijk. "Ik kan het hem niet vragen, want hij is met vakantie", zegt een woordvoerder van de gemeente Cranendonck. Verder geeft hij aan wat betreft de achtergrond van wat er maandagnacht is gebeurd in het azc in Budel vooral op informatie van de politie en het COA te wachten.