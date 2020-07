Massale vechtpartij in azc Budel: beveiliger bedreigd en vier bewoners gewond

Ruim honderd bewoners van het asielzoekerscentrum in Budel zijn maandagnacht met elkaar op de vuist gegaan. Vier bewoners liepen volgens de politie lichte snijwonden op omdat bij de vechtpartij ook messen werden gebruikt. Een beveiliger werd bedreigd.

Rond half zes was het volgens de politie weer rustig op het azc. Er was toen één verdachte aangehouden.

'Veel onduidelijk' De melding van de vechtpartij kwam rond vier uur maandagnacht. Er is volgens de politie nog veel onduidelijk. Het onderzoek naar de vechtpartij loopt nog.

Het azc in Budel zit in de voormalige De Nassau-Dietzkazerne aan de Randweg-Oost. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt hier sinds mei 2014 asielzoekers op. Er is plek voor maximaal 1700 bewoners.