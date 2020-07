GGD’s vinden kritiek op 'te trage' afhandeling coronatesten onterecht en vragen om begrip

Een GGD-medewerker neemt een coronatest af. vergroot

De Brabantse GGD’s zijn het niet eens met kritiek dat de afhandeling van coronatesten te traag zou verlopen. Dat zeggen twee bestuurders namens de drie gezondheidsdiensten in onze provincie. Adjunct-directeur Thérèse Claassen van GGD Hart voor Brabant vraagt om meer begrip: “We hebben in korte tijd een testapparaat van enorme omvang opgebouwd en schalen verder op. Het duurt even voordat alles optimaal loopt.”

De kritiek richt zich op GGD’s waarbij het vaak langer dan de voorgenomen 24 uur duurt voordat mensen terecht kunnen voor een coronatest. Ook gaat er geregeld meer dan dan 48 uur overheen voordat zij de uitslag horen. Dit terwijl de GGD’s mensen met klachten vorige week opriepen zich te laten testen, mede na de ontdekking van brandhaardjes in West-Brabant.

Sindsdien loopt het storm en groeien wachttijden bij teststraten in onder meer Tilburg en Breda. Deskundigen maken zich daar zorgen over. Zolang er geen vaccin is, speelt vliegensvlug testen, isoleren en opsporen een cruciale rol in de bestrijding van het virus. Experts vrezen dat de testbereidheid van mensen lijdt onder langere wachttijden.

De Brabantse GGD’s schalen daarom versneld op: sinds maandag telt onze provincie zes locaties waar dagelijks 3000 tests kunnen worden afgenomen. In het najaar zijn dat er op zijn minst 5300, verdeeld over negen locaties.

"Het streven is om iedereen binnen 24 uur te testen en binnen 48 uur de uitslag te geven."

“Het uitbouwen is een gigantische operatie”, zegt adjunct-directeur Claassen van GGD Hart voor Brabant. “Er komt veel bij kijken, er zitten heel veel schakels in de testketen.”

Directeur Ellis Jeurissen van GGD Brabant-Zuidoost valt haar collega bij. Ze stelt dat de uitbreiding niet van vandaag op morgen gerealiseerd is. “Je hebt een locatie nodig, geschoold personeel en een ict-systeem. Datzelfde geldt voor logistiek en afstemming met het laboratorium en snelle communicatie over resultaten. Bovendien moeten er, als iemand daadwerkelijk positief getest is, voldoende medewerkers zijn die bron- en contactonderzoek uitvoeren.”

Volgens Jeurissen zijn er hoge verwachtingen gewekt door te zeggen dat iedereen met klachten zich heel snel kan laten testen. “We zijn blij dat meer mensen zich laten testen, maar de hausse aan mensen heeft ons ook wat overvallen. Opschaling is maatwerk en heeft altijd wat tijd nodig. Het streven is om iedereen binnen 24 uur te testen en binnen 48 uur de uitslag te geven. We hebben er vertrouwen in dat we dit op korte termijn structureel waar kunnen maken.”

Soms krijgt de GGD een tegenslag te verwerken "Zo kwamen we er gisteren achter dat door een bug in het ict-systeem 70 mensen die geen corona hadden, nog niet waren gebeld. Dat hebben we zo snel mogelijk opgelost. Dit is ook nieuw voor ons en het is goed als mensen zich realiseren dat dit een gigantische klus is voor de GGD’s. Zeker hier in Brabant, waar we al een half jaar non-stop vlammen", aldus Jeurissen.

"We werken er heel hard aan om iedereen zo snel mogelijk te helpen."

Anderzijds zeggen de directieleden ook te begrijpen dat mensen onrustig worden als de testuitslag langer dan 48 uur op zich laat wachten. Tot die tijd is de afspraak dat iemand in thuisquarantaine blijft om te voorkomen dat hij of zij het virus onverhoopt overdraagt. Claassen: “Dat is heel vervelend, maar we werken er heel hard aan om iedereen zo snel mogelijk te helpen.”

Het ministerie van Volksgezondheid wil dat uiteindelijk in heel Nederland 70000 coronatesten per dag afgenomen kunnen worden.

