GGD: jongere coronapatiënten willen vrienden niet verklikken bij bron- en contactonderzoek

GGD West-Brabant merkt dat jongere coronapatiënten soms niet willen meewerken aan het bron- en contactonderzoek. Zij zijn bang hun vrienden te verraden, omdat die dan veertien dagen in thuisquarantaine moeten. Dat zei GGD-arts Masja van de Pas tijdens een bijeenkomst over het stijgende aantal coronabesmettingen in Breda.

"We moeten steeds meer moeite doen om nauwe contacten van jongeren los te peuteren. Ook willen ze soms locaties van feestjes niet geven. Dat zien ze toch als verklikken", vertelt Van de Pas daarover. Volgens de GGD-arts is dat 'echt een groot probleem'. "Als we die nauwe contacten niet kunnen bellen, houdt het op. Zonder hulp van die jongeren staan wij buitenspel en kunnen we het virus niet indammen. Hun medewerking is essentieel."

Jongeren zijn in Breda oververtegenwoordigd in de coronastatistieken. In twee weken tijd ontdekte de GGD bij 97 Bredanaars het coronavirus. Daaronder 55 mensen die jonger zijn dan dertig jaar. Veel van die jongeren en jongvolwassenen liepen het virus op in zogenoemde clusters. Dit zijn tenminste drie aan elkaar gelinkte besmettingen. Vijf van deze groepsbesmettingen vonden plaats in horecazaken. De GGD linkte twee clusters van 10 en 7 besmettingen aan huisfeesten.

Naast de GGD maakt ook burgemeester Paul Depla zich ernstig zorgen over de opleving van het virus in Breda en dan vooral onder jongeren. Hij constateert dat coronaregels zoals anderhalve meter afstand houden minder goed worden nageleefd of tóch het huis uit gaan als ze klachten hebben.

"We horen dat ze vier maanden hebben thuisgezeten en toe zijn aan een feestje, horen we. Dat is begrijpelijk, maar we zien dat het de verkeerde kant op gaat. Het is belangrijk dat de regels worden gevolgd", zegt Van de Pas. Om deze boodschappen beter bij jongeren binnen te laten komen, huurt de gemeente Breda een speciaal bureau in. Want ook al worden zij over het algemeen niet zo ziek, kunnen ze het virus wel overdragen aan hun ouders of grootouders.

Om verspreiding van het virus tegen te gaan doet ook de Bredase horeca een duit in het zakje. Zo worden er in augustus geen kleinschalige evenementen gehouden, zoals buitenconcerten of zitfeestjes bij terrassen.

'Breda ligt dicht tegen Antwerpen aan'

West-Brabant met Breda als grootste stad is een van de regio's waar het coronavirus de laatste weken forser toeneemt dan elders. Waarom juist daar is speculeren, zegt Depla. "Breda ligt dicht tegen Antwerpen aan. Veel mensen reizen tussen deze twee steden. Misschien heeft het daar mee te maken", aldus de burgemeester.

Arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis had deze opleving in juli niet zien aankomen. "Dit wordt een heel moeilijk najaar. We moeten het collectief belang vooropstellen, ook al kan dat moeilijk zijn voor het individu. We hebben met zijn allen ruimte gepakt, die we niet hadden."