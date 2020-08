'Het gebeurde ineens', eigenaar van café dat dicht moet voelt zich slachtoffer van momentopname

Time Out! in Roosendaal (foto: Google) vergroot

Kees van Overveld, eigenaar van Time Out! In Roosendaal, heeft zich met tegenzin neergelegd bij het besluit van de gemeente om zijn zaak dit weekend te sluiten. Tijdens een controle, vrijdagnacht rond drie uur, waren er bezoekers van het rockcafé aan het dansen. Ook hielden ze hierbij geen rekening met de anderhalvemeterregels. De kroeg moest meteen op slot.

“Dit was een momentopname, dat had andere zaken ook kunnen overkomen. Je staat gewoon machteloos, je kunt niet altijd voorkomen dat mensen zich bewegen. Bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan”, aldus Van Overveld.

'We doen er echt alles aan'

De uitbater wist dat hij onder vuur lag, omdat hij vorige week al een officiële waarschuwing had gekregen voor het niet naleven van de regels. “We doen er echt alles aan om het virus tegen te gaan. Juist om die reden heb ik beveiligers ingeschakeld, om erop toe te zien dat maatregelen nageleefd worden”, vertelt Van Overveld. “Tot voor kort heb ik geen beroep op beveiligers gedaan.”

Toch ging het fout. “Er waren maximaal twee of drie personen die aan het dansen waren, maar echt niet op een barkruk. Dat dansen gebeurt ineens, niet om expres regels te overtreden. In een fractie van een seconde en dat werd geconstateerd. Vervolgens is me verteld om de zaak meteen te sluiten.”

“Het was toen ruim een uur voor sluitingstijd en niet meer zo druk. Je kunt je voorstellen dat de bezoekers teleurgesteld waren. Iedereen heeft zich echter bij het besluit neergelegd. Ik ook, al vond en vind ik het uiteraard niet zo leuk en heel sneu te meer daar ik eerder dit jaar vanwege corona al twee andere zaken van mij dicht heb moeten doen. Nu heb ik dit weekend helemaal geen inkomsten. Maar maandag gaat Time Out! weer open.”

Contact met collega's en gemeente

Van Overveld heeft niet het idee dat de gemeente bezig is met een heksenjacht. “Ik heb altijd een goed contact gehad met de gemeente. Maar”, zo voegt hij eraan toe, “je moet wel oppassen dat er geen willekeur wordt toegepast. Het moet wel werkbaar blijven. Ik ga dan ook contact zoeken met collega-ondernemers.”

Koen Bakker heeft dat al gedaan. Hij is betrokken bij restaurant Het Hooihuis en pop up-terras de Weij in Roosendaal. Ook is de horeca-ondernemer sinds deze week voorzitter van de afdeling Roosendaal van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Uit hoedanigheid van die laatste functie heeft Bakker eveneens contact opgenomen met de gemeente. Wanneer burgemeester Han van Midden terug is van vakantie, volgt er een gesprek, zo is hem toegezegd.

“Ik ken de specifieke situatie met betrekking tot Time Out! niet”, vertelt Bakker, “maar ik kan me wel voorstellen dat de wijze waarop regels worden gehandhaafd, kan schuren. Wij willen in ieder geval samen bijdragen aan een leefbare situatie."