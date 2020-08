Coronacontroles bij slachterij Vion in Boxtel hoeven volgens de GGD niet aangescherpt te worden

Vion in Boxtel. vergroot

De GGD gaat geen extra gezondheidschecks uitvoeren om te controleren of de coronaregels worden nageleefd bij slachterij Vion in Boxtel. Dat laten GGD Hart voor Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Noord weten na berichtgeving over misstanden en strengere controles bij vleesverwerker Van Rooi Meat in Helmond.

De bedrijfsarts van Vion controleert aan de poort of medewerkers coronasymptomen vertonen. Als zij klachten hebben en toch naar hun werk komen, stuurt de arts hen naar huis. Daarna worden zij getest. In juli is dat bij 21 werknemers gebeurd. Een van hen bleek het coronavirus te hebben.

Dagelijks stuurt de bedrijfsarts de GGD een update van aantallen doorgestuurde medewerkers en testuitslagen. Die updates vormen voor de GGD geen aanleiding extra te controleren. “Er is geen vergroot risico voor de publieke gezondheid en het is verantwoord om open te blijven”, stelt een woordvoerder. “De GGD houdt de situatie bij Vion in de gaten, zodat snel gehandeld kan worden als mocht blijken dat de verspreiding toeneemt.”

Steekproef in juni

De GGD en Veiligheidsregio Brabant-Noord houden de situatie bij Vion nauwlettend in de gaten, zeggen ze. In juni bleek uit een steekproef dat 18 van de 105 geteste werknemers het coronavirus hadden.

Medewerkers van Vion worden sindsdien in hun eigen taal voorgelicht en waar nodig zijn coronaprotocollen aangepast. Bovendien voert een extern bedrijf een risico-inventarisatie en evaluatie uit. Hiermee stelt de GGD voldoende zicht te hebben op verspreidingsrisico’s bij Vion.

Bij collega-vleesverwerker Van Rooi Meat in Helmond vinden sinds maandag wel extra controles plaats. Dit gebeurt nadat de NOS naar buiten bracht dat medewerkers met klachten gedwongen werden gezondheidsverklaringen onjuist in te vullen.

