Tien auto's ontdekt in water bij zoektocht naar vermiste Bert, 'mooie manier om sporen te wissen'

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Dagenlang zocht Stichting Signi met haar speurhonden op het water naar het lichaam van de vermiste Bert de Laat uit Made. Dinsdag was daar de doorbraak: op de waterbodem bij de haven in Drimmelen werd de witte Mitsubishi van de vermiste man gevonden, met daarin het lichaam van Bert. Maar dit was niet het enige voertuig, Stichting Signi vond nog negen andere auto's in het water. Vaak gaat het om bewuste dumpingen.

Tien auto's in vier dagen tijd, Esther van Neerbosch van Stichting Signi uit De Rips kijkt er niet van op. "Als we het water op gaan, op zoek naar vermiste personen, stuiten we regelmatig op auto's die op de bodem van een kanaal, meer of rivier liggen", vertelt ze.

"Laatst nog waren we voor een cold case-zaak met onze sonarboot op het kanaal tussen Veghel en Den Bosch. Toen vonden we acht auto's."

In veel gevallen worden de auto's gedumpt in het water, weet Van Neerbosch uit ervaring. "Dan gaat het om gestolen auto's, verzekeringsfraude of een wagen die gebruikt is bij een misdrijf. Het is een mooie manier om sporen te wissen. Regelmatig zijn de kentekenplaten weggehaald."

Als een hond fanatiek reageert, zit er misschien nog iemand in de auto.

De honden van Signi slaan aan op de menselijke geur op een auto. "Afhankelijk van hoe fanatiek de hond reageert, weten we dat er misschien nog iemand in zit", aldus Van Neerbosch.

Jaarlijks ontdekt Stichting Signi ongeveer vijftig auto's. Iedere vondst wordt doorgegeven aan de politie en Rijkswaterstaat. Soms wordt een auto daarna uit het water getakeld, maar vaker blijven ze gewoon liggen, aldus Van Neerbosch. "Een bergingsactie brengt behoorlijk wat kosten met zich mee. Het verschilt per regio wat ze ermee doen."

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

"De afgelopen tijd zochten we vier keer naar Bert de Laat", vertelt Van Neerbosch. "Daarbij vonden we acht auto's op de bodem van het Markkanaal en het Wilhelminakanaal. Afgelopen weekend ontdekten we er nog twee. Eentje bij de brug onder de A16 en zondagmiddag zagen we na een lange dag zoeken nog iets liggen op vier meter diepte in de haven van Drimmelen."

Aanvankelijk werd gedacht aan een gezonken boot, maar het bleek om het voertuig van Bert de Laat te gaan. Woensdagochtend maakte de politie bekend dat het lichaam in de auto inderdaad de 69-jarige Bert de Laat is.

De haven van Drimmelen na de vondst van de auto. vergroot